Westcon-Comstor vermarktet Enterprise Networking von Ericsson

EMEA-weite Distributionspartnerschaft erschließt den Channelpartnern des VADs attraktive neue Wachstumspotenziale

Paderborn – 23. Juli 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, übernimmt ab sofort die Vermarktung der Enterprise-Wireless-Lösungen von Ericsson, einem der führenden Anbieter von Wireless Network Solutions, in der EMEA-Region. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Partner Unternehmen bei anspruchsvollen Enterprise-Networking-Projekten unterstützen, und Channelpartnern attraktive neue Wachstumschancen erschließen.

Im Zuge der neuen Vereinbarung erhält das breite Netzwerk an Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern, das der VAD in EMEA unterhält, Zugang zu den Enterprise-Wireless-Lösungen von Ericsson – und kann so deren Footprint in der Region gezielt ausbauen.

Die Enterprise-Wireless-Lösungen von Ericsson ermöglichen es Unternehmen, ohne Einschränkungen überall zu arbeiten und bilden so die Basis für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Die NetCloud-, Cradlepoint-Router- und Enterprise-5G-Lösungen von Ericsson vereinen die Flexibilität von Public und Private 5G mit einfachem und zuverlässigen Schutz durch Zero Trust und SASE.

Flankierend dazu bietet Westcon-Comstor Channelpartnern ab sofort eine breite Palette von Value-Adds rund um das Ericsson-Lösungsportfolio, darunter Schulungen, datengestützte Insights und Enablement-Services. So können Partner das volle Potenzial der Lösungen erschließen.

„Die drahtlosen Enterprise-Lösungen von Ericsson sind ein starker Innovationstreiber – und wir sind stolz, dass wir diesen spannenden Netzwerk-Hersteller im Rahmen der neuen Vertriebspartnerschaft bei seinem weiteren Wachstum in der EMEA-Region unterstützen dürfen“, so Daniel Hurel, Senior Vice President, Westcon EMEA Go-To-Market bei Westcon-Comstor. „Ericsson ist eine wertvolle Verstärkung unseres Hersteller-Portfolios – und die Vereinbarung eröffnet unseren Resellerpartnern viele neue Wachstumschancen. Wir freuen uns darauf, unsere Partner mit unseren Value-Adds zu unterstützen und ihnen alle Skills und Ressourcen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um das volle Potenzial der Ericsson-Lösungen auszuschöpfen.“

„Immer mehr Netzwerk-Verantwortliche betrachten 5G als interessante Alternative zur klassischen kabelgebundenen Netzwerk-Infrastruktur – und mit Blick auf die höhere Geschwindigkeit und die geringeren Latenzen auch als spannenden Grundstein für künftige Innovationen und Transformationen“, erläutert Julie Hens, Senior Vice President, Global Distribution Partners bei Ericsson. „Westcon ist für unsere gemeinsamen Solution Provider ein starker Partner, um Kunden über ihre gesamte digitale Transformation hinweg optimal zu begleiten.“

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und 40 Jahren Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Bahnhofstraße 25

33102 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de