Whirlcare zweimal für German Innovation Award nominiert

Whirlpool-Modell Timeout und die neue WCI Heat Energy Pump überzeugen die Expertengremien

Nach dem Gewinn des German Innovation Award 2019 mit dem Smart Spa ist der Whirlpool- und Swim-Spa-Hersteller Whirlcare erneut für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert – und diesmal gleich mit zwei Produkten.

Whirlcare Industries aus Deißlingen-Lauffen gehört mit dem Whirlpool-Modell Timeout aus der neuen E-Edition sowie der WCI Heat Energy Pump zum exklusiven Kreis der Unternehmen, die für den German Innovation Award 2020 nominiert wurden. Dieser Preis würdigt branchenübergreifend Produkte und Lösungen, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen echten Mehrwert unterscheiden. Bewertungskriterien sind u. a. Funktionalität und Nachhaltigkeit. Dabei geht es sowohl um Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit als auch um Synergieeffekte und technologischen Fortschritt.

Um die Unabhängigkeit und Besonderheit dieses Awards zu gewährleisten, entscheiden die Expertengremien des Rats für Formgebung über die Zulassung zum Wettbewerb. Bereits die Nominierung dafür ist eine Auszeichnung, welche die Innovationskompetenz unterstreicht. „Dass wir nach dem Gewinn des German Innovation Award 2019 nun gleich mit zwei Produkten für diesen renommierten Preis nominiert sind, ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Whirlcare-Direktor Otmar Knoll.

Eins davon ist das Modell Timeout aus der E-Edition von Whirlcare. Dieser Whirlpool aus dem mittleren Segment wartet mit allen Features auf, die man sich von einem Luxus-Whirlpool wünscht. Als Einziger seiner Klasse hat er vier starke Hydro Power Pumps nur für die Hydromassagen. Damit ist er ein absolutes Kraftpaket, das selbst hartnäckigen Verspannungen zu Leibe rückt.

Ebenfalls nominiert wurde in der Wettbewerbskategorie „Excellence in Business to Customer“ die neue Heat Energy Pump, mit der Whirlcare den Stromverbrauch reduzieren möchte. Sie ist eine der kompaktesten und leichtesten Wärmepumpen überhaupt und dennoch ein äußerst leistungsstarker Energiemultiplikator. Mit ihr lassen sich circa zwei Drittel der Energiekosten, die für das Aufheizen des Poolwassers erforderlich sind, einsparen. Während viele Wärmepumpen bei drei bis vier Grad Außentemperatur den Dienst quittieren, funktioniert die Heat Energy Pump sogar bei minus 15 Grad noch.

Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie, setzt sich der Rat für Formgebung als unabhängige und international agierende Institution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Seit 1953 zeichnen die Wettbewerbe des Rats für Formgebung Design-, Marken- und Innovationsleistungen von internationalem Rang aus. Dem Stifterkreis gehören aktuell über 300 in- und ausländische Unternehmen an, die mehr als drei Millionen Mitarbeiter beschäftigen.

Mit einem 3500 Quadratmeter großen Showroom und 1500 Quadratmetern Outdoor-Fläche ist Whirlpools World One in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil die größte Ausstellung für Whirlpools und Swim-Spas in Europa.

Hier finden Wellness-Fans alles, um sich den Traum von ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase im eigenen Zuhause zu erfüllen. Rund 200 unterschiedliche Whirlpools und Swim-Spas, dazu Saunen, Infrarotkabinen, hochwertige Gasgrills, witterungsbeständige Outdoor-Fernseher und jede Menge Zubehör gehören zum Portfolio. Abdeckungen, Düfte, Filter oder Reinigungszubehör sowie eine Wellness-Boutique mit über 3000 Artikeln runden das umfangreiche Angebot ab.

Mit den neuen Whirlpool- und Swim-Spa-Modellen von Whirlcare Industries hat Whirlpools World One den weltweiten Generalvertrieb für ein weiteres Vollsortiment in allen Preis- und Ausstattungsklassen. Seit 1. August 2018 firmiert das Unternehmen unter dem Dach der Spas United Group GmbH.

