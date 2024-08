Wie eine Beziehung wirklich gelingt

Einblicke in die fünf Phasen einer erfüllten Partnerschaft

Jede Partnerschaft ist einzigartig, doch es gibt sich wiederholende Muster – und fünf Phasen, die alle Paare durchlaufen – es sei denn, sie trennen sich vorher. Als Beziehungsspezialisten verfügen Silvia und Rüdiger Horstmann über reiche Erfahrung im Paar-Coaching, was sie zu einem Buch über die Geheimnisse einer gelingenden Partnerschaft veranlasst hat. Es trägt den Titel „Die Liebe fällt ja nicht vom Himmel“ und ist im Spica Verlag erschienen.

Probleme in einer Beziehung haben immer mit einem selbst zu tun, sagt Silvia Horstmann: „Wir alle werden von unseren tiefen Glaubenssätzen und Überzeugungen gesteuert und das wirkt sich unbewusst auf unsere Fähigkeiten als Partner aus.“ Damit aber müsse sich niemand abfinden, denn diese Begrenzungen ließen sich einreißen. Mit dem Alter habe das nichts zu tun, so Silvia Horstmann weiter: „Es geht vielmehr um das Erkennen der nicht förderlichen Denkmuster und Verhaltensweisen und deren Verwandlung in konstruktive.“

Für fast alle Menschen ist eine erfüllte Partnerschaft eines der wichtigsten Ziele im Leben. Anders als unsere Eltern und Großeltern seien wir heute aber eher bereit, uns wirklich für eine Beziehung zu engagieren, weiß Rüdiger Horstmann. Auf die Liebe allein wollen sich viele nicht mehr verlassen – und das zurecht, denn „die reicht allenfalls in Phase eins, in der beide frisch ineinander verliebt sind, aus“. Sobald der Lack abblättert, man zusammenzieht oder spätestens, wenn Kinder kommen, sind laut den Autoren echte Partnerschafts-Kompetenzen gefragt.

Beziehungsarbeit ist auch Arbeit an sich selbst

Konkret unterscheiden die Horstmanns fünf Phasen einer Partnerschaft – von der Verliebtheit bis zur „Bewältigung“ des Ruhestands. Für alle gibt es ein wenig Theorie, vor allem aber jede Menge praktische Erläuterungen, wie sich jeweils die Beziehung auf einem guten Niveau halten oder auf dieses bringen lässt. Mit vielen Beispielen aus ihrer eigenen Beratungspraxis veranschaulichen die Autoren die Herausforderungen und auch die Lösungen. Zudem erzählen sie aus ihrer eigenen Geschichte, denn auch sie mussten in den Jahrzehnten ihrer Ehe immer wieder an dieser und damit vor allem an sich arbeiten.

Weil es letztlich um einen selbst geht, ist das Buch für jeden spannend, der persönliche Weiterentwicklung anstrebt – und damit auch seine Beziehungsfähigkeit verbessern will. Liebe, Respekt und Vertrauen seien durchaus erlernbar, ergänzt Rüdiger Horstmann. Das zu erkennen und eine Partnerschaft nicht aufzugeben, nur weil es gerade schwierig ist, dazu soll das Buch inspirieren. Die Absicht ist „eine dauerhaft erfüllte und intime Partnerschaft, von der so gut wie jeder träumt“.

Das Ehepaar Silvia und Rüdiger Horstmann ist seit 39 Jahren verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Rüdiger Horstmann war Chefarzt und ist als Professor im Ruhestand. Silvia Horstmann ist gelernte Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Kinderneurologie. Sie beriet als leitende Therapeutin eines interdisziplinären Teams in einer Schule für motorische Entwicklung vor allem Lehrer, Eltern und Kinder. Beide sind ausgebildete Coachs und Trainer und besuchten zahlreiche Seminare zu persönlicher Weiterentwicklung, Leadership und Teambuilding im In- und Ausland. 2008 machte Silvia ihre Passion zur neuen Lebensaufgabe, und beide gründeten die Horstmann Coaching KG. Sie arbeiten seitdem gemeinsam als Coach, Trainer, Autor und Keynote Speaker.

Bildquelle: Spica Verlag