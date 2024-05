Wie verändert der European Green Deal die Zukunft Afrikas?

Der European Green Deal und Afrika: Herausforderungen und Chancen

Die Europäische Union hat sich mit dem European Green Deal ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Dieses Vorhaben hat auch erhebliche Auswirkungen auf Afrika, da der Kontinent in vielerlei Hinsicht mit der EU verflochten ist. Von der Landwirtschaft über die Biodiversität bis hin zur Energiepolitik sind die Auswirkungen des Green Deals auf Afrika sowohl herausfordernd als auch chancenreich. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf diese Auswirkungen und beleuchten die Projekte und Unternehmen, die dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu meistern.

Die Vision des European Green Deals für Afrika

Am 14. Juli 2021 verabschiedete die Europäische Kommission mehrere Vorschläge im Rahmen des European Green Deals, der darauf abzielt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Eine zentrale Säule dieses Plans ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030. Ein solcher Wandel erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Partnerländern, darunter viele afrikanische Nationen.

Die EU beabsichtigt, ihre Beziehungen zu Afrika im Rahmen des Green Deals zu erneuern und zu verbessern. Dies beinhaltet sieben Hauptaspekte, darunter neue landwirtschaftliche Standards, eine Biodiversitätsstrategie, die Förderung sauberer Energiequellen und die Einführung einer Kreislaufwirtschaft. Jedes dieser Elemente birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für afrikanische Länder.

Neue landwirtschaftliche Standards und ihre Auswirkungen auf Afrika

Die „Farm-to-Fork“-Strategie ist ein Schlüsselbestandteil des European Green Deals. Sie soll dazu beitragen, Lebensmittelsysteme fairer, gesünder und umweltfreundlicher zu gestalten. Die EU plant, die Lebensmittelstandards in Afrika zu erhöhen, um afrikanischen Agrarprodukten den Zugang zum europäischen Markt zu erleichtern. Gleichzeitig müssen diese höheren Standards mit erschwinglichen Lebensmittelpreisen und fairen Produktionsbedingungen in Einklang gebracht werden.

Unternehmen wie Farmers Future spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Sie setzen sich für nachhaltige Landwirtschaftspraktiken ein, die den ökologischen Fußabdruck minimieren, während sie innovative Technologien einsetzen, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Durch ihre Arbeit unterstützen sie lokale Gemeinschaften und fördern soziale Verantwortung.

Biodiversitätsstrategie: NaturAfrica als Schlüssel zur Wiederherstellung

Die Biodiversität in Afrika ist seit 1970 um durchschnittlich 65 Prozent gesunken. Die NaturAfrica-Strategie des Green Deals zielt darauf ab, diese Entwicklung umzukehren. Durch die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinden und die Errichtung von Schutzgebieten soll die Verbindung zwischen dem Schutz der Biodiversität und lokalen Gemeinschaften gestärkt werden.

Förderung sauberer Energiequellen und die Rolle Afrikas

Der European Green Deal fördert grüne Energiequellen, um fossile Brennstoffe langfristig zu ersetzen. Dies kann für afrikanische Länder, die Öl und Gas exportieren, eine Herausforderung darstellen, aber auch Chancen bieten. Der Ausstieg Europas aus fossilen Brennstoffen bis 2050 wird zu einer sinkenden Nachfrage und damit zu einem Preisrückgang für afrikanische Öl- und Gaslieferanten führen. Gleichzeitig könnte die steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff neue Möglichkeiten für afrikanische Unternehmen schaffen.

Enhanced Finance Solutions Ltd. ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das in dieser Übergangsphase eine wichtige Rolle spielt. Durch ihre Expertise in Finanzierung und Projektentwicklung können sie afrikanische Länder dabei unterstützen, in grüne Energiequellen zu investieren und ihre Wirtschaft an die neuen Bedingungen anzupassen.

Steigende Nachfrage nach kritischen Rohstoffen: Eine Chance für Afrika

Die EU bezieht einen Großteil ihrer kritischen Rohstoffe wie Lithium, Grafit und Kobalt aus Afrika. Da der Verbrauch dieser Rohstoffe bis 2050 voraussichtlich um ein Vielfaches steigen wird, kann Afrika davon profitieren, asiatische Lieferketten zu ersetzen. Gleichzeitig müssen die Länder darauf achten, dass die Gewinnung dieser Rohstoffe auf nachhaltige Weise erfolgt.

Einführung einer Kreislaufwirtschaft und ihre Bedeutung für Afrika

Die Einführung einer Kreislaufwirtschaft ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Green Deals. Dabei geht es darum, den Fokus auf Wiederverwertbarkeit und nachhaltige Produktion zu legen. Afrikanische Produzenten können von dieser Strategie profitieren, indem sie sich stärker an gewinnbringenden Aktivitäten beteiligen und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

Herausforderungen bei der Umsetzung des Green Deals in Afrika

Obwohl der European Green Deal viele Chancen für Afrika bietet, gibt es auch erhebliche Herausforderungen. Die Finanzierung des Green Deals, die auf rund 260 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird, könnte zu unbeabsichtigten Mehrkosten für einkommensschwache Länder führen. Die EU hat zugesichert, mögliche Mehrkosten zu mildern oder auszugleichen, aber die Umsetzung bleibt eine kritische Herausforderung.

Ein weiterer Aspekt ist der Einsatz neuer Technologien. Viele grüne Technologieinnovationen sind derzeit noch zu teuer, um in Afrika weitverbreitet zu werden. Dennoch könnte der Wettbewerb zwischen EU-Mitgliedsstaaten und China zu Preissenkungen führen, was Afrika die Chance gibt, diese Technologien zu implementieren und davon zu profitieren.

Fazit: Der Weg nach vorn

Der European Green Deal stellt für Afrika sowohl Herausforderungen als auch Chancen dar. Projekte wie Farmers Future und Unternehmen wie Enhanced Finance Solutions Ltd. können dazu beitragen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu erleichtern. Mit einer engen Zusammenarbeit und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation kann Afrika von den Zielen des Green Deals profitieren und gleichzeitig seinen eigenen Weg zur Nachhaltigkeit finden.

Verfasser: Erik Simon, CEO – Managing Director, Enhanced Consulting Solutions Ltd.

Farmers Future ist ein innovatives Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit und Profitabilität in der Landwirtschaft miteinander zu verbinden. Farmers Future bietet Menschen die einzigartige Möglichkeit, sich als Partner an verschiedenen nachhaltigen Agrarprojekten zu beteiligen und von den Verkaufserlösen zu profitieren. Das Ziel ist es, durch die Förderung von umweltfreundlichen Anbaumethoden und der direkten Einbindung von Partnern in den Wertschöpfungsprozess, einen positiven Beitrag zur Zukunft der Landwirtschaft zu leisten. Bei Farmers Future stehen Transparenz, Nachhaltigkeit und gemeinsamer Erfolg im Mittelpunkt des gemeinsamen Handelns.

