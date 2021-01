Wir sind die Pioniere im ganzheitlichen Immobilienmanagement

Von der Kunst, Vermieter und die passenden Mieter zusammenzubringen

Die Firma Peter Straub Immobilienmanagement hat sich auf die Vermarktung, Vermietung und den Verkauf von Gewerbeimmobilien spezialisiert. CEO Peter Straub reizen die Projekte, von denen andere Immobilienfirmen lieber die Finger lassen. Und so entwickelt er mit seiner Haltung “Geht nicht, gibt”s nicht” zusammen mit seinem Team massgeschneiderte Konzepte und Lösungsansätze, damit jede Gewerbefläche den passenden Mieter findet. Natürlich kümmert er sich auch um den Verkauf von Gewerbeliegenschaften.

“Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig immer wieder neue Wege zu gehen und kreativ nach Lösungen zu suchen.” meint Peter Straub. Er agiert mit seiner Firma schnell, unkompliziert, individuell und nachhaltig.

Sein breites Spektrum an unterschiedlichen Gewerbeliegenschaften

Um den Bedarf von unterschiedlichen, gewerblichen Mietern abdecken zu können, hat sich Peter Straub Immobilienmanagement ein breit gestreutes Portfolio an Gewerbeimmobilien zugelegt! Derzeit umfasst es:

-Büroimmobilien und flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, die von Firmen, Rechtsanwälten, Treuhändern, Arztpraxen, Physiotherapeuten, Kitas oder ähnlich genützt werden können.

-Eine Produktionsimmobilie in der die Produktion von Waren durchgeführt werden kann. An dem Standort ist aber auch ausreichend Platz für Verwaltung, Vertrieb und Logistik der jeweiligen Firma.

-Retail- bzw. Verkaufsräume idealer Präsentations- und Standortort, um interessierten Kunden das jeweils Warensortiment in einer ansprechenden Umgebung präsentieren zu können.

-Einige Standorte halten auch Lagerflächen bereit.

-Zum Verkauf stehen zwei grosse, vollvermietete Logostikliegenschaften bereit.

Planung und Bauleitung für Sanierungen und Umbauten

Vor dem Einzug eines neuen Mieters sind in einigen Gewerbeimmobilien eine Sanierung bzw. ein Umbau erforderlich. Peter Straub Immobilienmanagement führt diese zusammen mit seinem Team durch. Er deckt dabei das gesamte Spektrum an Leistungen von der Kostenkalkulation bis zur Übergabe des Mietobjektes ab. In seinem Netzwerk hat er zuverlässige Handwerker, denen er dank der jahrzehntelange Zusammenarbeit vertraut.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

