Zu Besuch in der größten Kurstadt Europas: Ensana Health Spa Hotels auf der Margareteninsel in Budapest

Städtetrip in Ungarns Hauptstadt kombiniert mit Ruhe und Erholung – Gesundheitsfördernde Wellnessanwendungen mithilfe von Thermalwasser – Ausspannen auf der Margareteninsel mitten in der Donau

Budapest, bekannt für seine beeindruckende Jugendstilarchitektur sowie die jahrtausendealte Geschichte, die bis in die Zeit der alten Römer zurückreicht, ist zugleich auch die größte Kurstadt Europas. Die ungarische Hauptstadt überrascht ihre Gäste mit einer vielseitigen Gastronomieszene sowie einem großen Kulturangebot beispielsweise eine Vorstellung in der Ungarischen Staatsoper. Darüber hinaus beherbergt die knapp 10-Millionen-Metropole über 120 heiße Thermalquellen und zahlreiche historische Bäder, wie das berühmte Szechenyi-Heilbad aus dem 19. Jahrhundert. Heute bieten diese sowohl Einheimischen als auch Besuchern die Möglichkeit zur Erholung und zur Verbesserung des Wohlbefindens.

Ensana Health Spa Hotels: Exklusive Entspannung auf der Margareteninsel

Inmitten dieser historischen Thermalbäderlandschaft stellen die Ensana Health Spa Hotels eine einzigartige Oase der Ruhe und Erholung dar. Die Kurhotels Thermal Margaret Island und Grand Margaret Island befinden sich auf der grünen, zweieinhalb Kilometer langen Margareteninsel inmitten der Donau und gewähren einen tollen Blick auf den zweitgrößten europäischen Fluss. Beide Häuser sind perfekte Rückzugsorte, um dem Trubel der Stadt zu entkommen und gleichzeitig die wohltuende Wirkung des Thermalwassers zu genießen.

Das Hotel Thermal Margaret Island verfügt über 285 komfortable Zimmer mit bezauberndem Blick auf das üppige Grün der Parkinsel, den historischen Wasserturm und die majestätisch fließende Donau. Der Spa-Bereich hält acht Pools bereit, darunter ein Hallenbad, Thermalbad, Kneippbecken und einen Outdoor-Pool sowie verschiedene Saunen und Dampfbäder. Das umfassende medizinische Wissen des Fachpersonals und die speziell entwickelten Behandlungen sind darauf ausgerichtet, den Bewegungsapparat der Gäste zu revitalisieren und rheumatische Beschwerden zu lindern. In den fast 50 Behandlungsräumen sorgen unterschiedliche Anwendungen wie entspannende Aromaöl-, Hot-Stone- oder Shiatsu-Massagen für eine ganzheitliche Erholung. Das benachbarte Kurhotel Grand Margaret Island vereint elegante Fin-de-Siècle-Architektur mit modernen Annehmlichkeiten, wobei die 164 Zimmer und Suiten im Charme des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts glänzen. Gäste dieses Hauses haben Zugang zum großzügigen Wellnessbereich im angrenzenden Thermal Margaret Island.

Vielfältige Wellnessmöglichkeiten in Ensana Health Spa Hotels in Ungarn

Neben den beiden Hotels in Budapest betreibt Ensana, die führende Health-Spa-Marke in Europa, weitere Häuser in Ungarn. Dazu gehören das nur zwei Autostunden von Wien entfernte Thermal Sarvar sowie das Thermal Aqua und das Thermal Heviz nahe dem Plattensee, dem größten Binnensee Mitteleuropas. Im Kurort Heviz finden Gäste den Hevizer Thermalsee, der als eine der wertvollsten Heilquellen der Welt gilt. Die Quelle speist durchschnittlich 20.000 Liter Wasser pro Minute, wodurch sich das gesamte Seewasser alle 72 Stunden vollständig erneuert. Die angenehme Wassertemperatur, die im Sommer zwischen 33 und 35 Grad Celsius liegt und selbst im Winter nicht unter 26 Grad Celsius sinkt, macht den See besonders attraktiv für Badegäste.

Weitere Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Ensana