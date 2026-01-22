10 Jahre Schlafinnovation

Dagsmejan erzählt seine Geschichte in einem Anniversary Print

Zum 10-jährigen Bestehen blickt Dagsmejan zurück – und erzählt seine Geschichte in einem Textilprint. Der Anniversary Print übersetzt ein Jahrzehnt wissenschaftlich fundierter Schlafinnovation und die Entwicklung des Unternehmens in einer visuelle Bildsprache und macht zentrale Elemente der Marken-DNA sichtbar.

Warum ein Anniversary Print?

Seit der Gründung denkt Dagsmejan Schlafbekleidung konsequent funktional – ausgehend vom Körper und seinen physiologischen Bedürfnissen. Dieser Ansatz prägt nicht nur Materialien und Schnitte, sondern auch den Umgang mit der eigenen Geschichte.

Zum Jubiläum entschied sich Dagsmejan bewusst für einen Anniversary Print als Teil der Kollektion. Dafür wurden ausgewählte Elemente aus der Entwicklung der Marke aufgenommen und in eine grafische Bildsprache übersetzt. Der Print ist keine vollständige Rückschau, sondern eine bewusste Verdichtung prägender Aspekte, integriert in das Produkt selbst und in einer attraktiven Designsprache umgesetzt.

„Unsere Geschichte ist eng mit unseren Produktentwicklungen verbunden“, sagt Gründerin Catarina Dahlin. „Der Anniversary Print greift zentrale Elemente unserer wichtigsten Stationen auf und macht sie als Teil der Schlafbekleidung sichtbar.“

Eine visuelle Chronik der Marke

Der Anniversary Print funktioniert als visuelle Chronik. Motive mit Bezug zur Schweiz und zur alpinen Landschaft verweisen auf die Schweizer Herkunft der Marke und ihren wissenschaftlichen Anspruch, der sich im Leitsatz „Born in the lab, proven in real life“ widerspiegelt.

Zürich als Markenheimat ist ebenso Teil des Prints: Elemente aus dem urbanen Umfeld stehen für das Spannungsfeld zwischen Natur, Alltag und Lebensqualität, in dem Dagsmejan entstanden ist und bis heute arbeitet.

Weitere Motive – etwa Schlafmaske, Frühstück oder Notizbuch – verweisen auf das Verständnis von Schlaf als aktive Regeneration mit Wirkung über die Nacht hinaus. Auch die frühen Anfänge der Marke sind aufgegriffen: vom ersten Büro in der Mühle Tiefenbrunnen bis zum heutigen Standort in Herzen von Zürich. Sie stehen exemplarisch für Experimentierfreude, Kontinuität und den unveränderten Innovationsanspruch von Dagsmejan.

„Der Print zeigt, wo wir herkommen und wofür wir stehen“, ergänzt Mitgründer Andreas Lenzhofer.“Er macht sichtbar, warum wir Schlaf bis heute konsequent aus wissenschaftlicher Perspektive denken.“

Wissenschaft als Grundlage

Seit 2016 arbeitet Dagsmejan mit Universitäten, Schlaflaboren und medizinischen Expert:innen zusammen. Forschung zu Thermoregulation, Feuchtigkeitsmanagement und Hautkomfort bildet die Basis aller Produkte – und damit auch die inhaltliche Grundlage des Anniversary Prints. Der Leitsatz „Born in the lab, proven in real life“ wird im Print visuell aufgegriffen und interpretiert.

Produkt & Verfügbarkeit

Der Anniversary Print ist Teil einer limitierten Schlafkollektion aus NATTCOOL™, einem Material aus Eukalyptusfasern, das für ein kühlendes, trockenes Hautgefühl entwickelt wurde. Der Print ist in ausgewählten Styles der Kollektion für Damen und Herren erhältlich.

Alle Produkte sind unter www.dagsmejan.de erhältlich. Dagsmejan bietet eine 14-tägige Schlafkomfort-Garantie: Wer mit seinem Pyjama nicht rundum zufrieden ist, kann ihn innerhalb von zwei Wochen gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Infos zu Dagsmejan

Contcept Communication GmbH

Firmenkontakt

contcept communication

Stephanie Scheible

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

+493076759941



http://www.contcept.de

Pressekontakt

contcept communication

Lisa Eisel

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

+49 151 10 70 9774



http://www.contcept.de

Bildquelle: dagsmejan