23. DGH-Kongress: Geistiges Heilen erleben

9. bis 11. Oktober 2026 in Rotenburg an der Fulda

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. lädt wieder zu einem Event der besonderen Art. Beim 23. DGH-Kongress präsentieren 23 hochrangige Referentinnen und Referenten rund 45 Vorträge, Workshops und Angebote zum Geistigen Heilen. Im breiten Themenspektrum von altem schamanischen Wissen bis hin zu modernen energetischen Heilmethoden können Besucher Geistiges Heilen kennenlernen, verstehen und erleben.

Ein Ort der Begegnung und Heilung

Zum 23. Mal veranstaltet der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) seinen Jahreskongress – und lädt dazu in das Göbel“s Hotel Rodenberg im nordhessischen Rotenburg an der Fulda ein. Inmitten der sanften Mittelgebirgslandschaft bietet das Kongresshotel die ideale Kulisse für ein Wochenende, das Abgeschiedenheit, Natur, Inspiration und Wohlbefinden verbindet.

Bewusst als besinnlicher und gemeinschaftlich inspirativer Ort angelegt, bietet der DGH-Kongress die Möglichkeit, Geistiges Heilen in Vorträgen, Workshops und Angeboten von 23 Referentinnen und Referenten kennenzulernen, zu verstehen und zu erleben. Freuen Sie sich auf tiefgehende Inspirationen, die Horizonte öffnen, Sensitivität erweitern und Ihr körperliches, geistiges und seelisches Fundament stärken.

Von Schamanismus bis Human Design

Der 23. DGH-Kongress spannt einen außergewöhnlich weiten thematischen Bogen: Aurareinigung mit Bienenwachs, schamanisches Chakra-Heilen, Reinkarnations- und Rückführungsarbeit, Human Design, Ahnenheilung sowie systemische Aufstellungen mit Pferden treffen auf Angebote zu Chakren, Herzraum und Selbstliebe. Musik, Klang und Atem werden als Heilwege erlebbar – mit Heilklängen, Kristallklängen und einer berührenden Klangreise.

Zu den Referentinnen und Referenten zählen u. a. Jürgen Bongardt (Chakra-Harmonisierung und menschliche Aura), Karmel Herrmann (Spirituelle Wahrnehmung und Klangtherapie), Renate und Hans Kollenbrath (Reinkarnation), Gisela Krambeer (Klang- und Stimmheilung), Heike Rahn (Therapeutic Touch), P. Hubertus M. Schweizer (Calligaris-Methode), Christiane Tietze (Human Design) sowie Stefan Urich (SEELENFREI-Selbstcoaching).

Kostenfreie Heilbehandlungen für Kongressbesucher

Vielmehr als nur ein Symposium soll der DGH-Jahreskongress auch ein Ort sein, an dem Heilung erfahrbar und spürbar wird. Daher stellt der DGH e. V. seinen Kongressbesuchern auch in diesem Jahr kostenfreie Heilbehandlungen in voller Länge zur Verfügung. Erfahrene, nach den DGH-Richtlinien anerkannte Heilerinnen und Heiler übernehmen diese Behandlungen ehrenamtlich und haben sich zur Einhaltung des Ethik-/Verhaltenskodex des Verbandes verpflichtet. Die Behandlung ist im Preis der Kongresskarte bereits enthalten.

Kulturhighlight: „TROTZDEM!“ mit Gisela Krambeer

Den Abschluss des Samstagabends bildet das Konzert „TROTZDEM! Ein Abend voller berührender Musik, heilsamem Gesang und Gänsehautmomenten“ mit Gisela Krambeer. Die bekannte Klang- und Stimmheilerin lässt die Zuhörenden an einer persönlichen Geschichte teilhaben und unterstreicht sie mit ihren heilsamen Stimmfrequenzen.

Auf einen Blick

23. Kongress Geistiges Heilen des Dachverbands Geistiges Heilen e. V.

Freitag, 9. Oktober 2026 bis Sonntag, 11. Oktober 2026

Göbel“s Hotel Rodenberg, Heinz-Meise-Straße 98, D-36199 Rotenburg an der Fulda

Kongressprogramm & Broschüre – https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2026.html

Online-Vorverkauf (1. Mai bis 15. September 2026) – https://shop.dgh-ev.de/

Frühbucherrabatt: 1. Mai bis 15. August 2026

Weitere Informationen:

DGH-Homepage – https://www.dgh-ev.de

Broschüre Geistiges Heilen heute – https://www.dgh-ev.de/sites/default/files/downloads/DGH_Geistiges_Heilen_heute_202502_web.pdf

Ethik-Kodex des DGH e. V. – https://www.dgh-ev.de/ueber-den-dgh-ev/regelwerke/ethik-kodex.html

Kongressseiten des DGH e. V. – https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2026.html

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH e. V.) ist eine der größten Gemeinschaften spirituell interessierter Menschen, Heiler, Therapeuten und Heilerverbände im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der DGH e. V. dafür ein, die Akzeptanz Geistigen Heilens in der Gesellschaft zu stärken, und hat mit seinem Ethik-Kodex Maßstäbe für die seriöse Arbeit von Heilerinnen und Heilern gesetzt. Seit dem Grundsatzentscheid des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 2004 ist die Ausübung Geistiger Heilweisen offiziell erlaubt – an dieser Entwicklung war der DGH e. V. maßgeblich beteiligt. Geistiges Heilen ist ein Angebot an Hilfesuchende, das ergänzend neben klassischer Schulmedizin, Naturheilkunde und anderen therapeutischen Angeboten steht. Geistiges Heilen aktiviert die Selbstheilungskräfte und fördert Heilung im ganzheitlichen Sinne.

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