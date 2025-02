4 Minuten, 2 Bühnen, 20 Nationen – Magie verzaubert!

Claudia Müller, gebürtige HAMBURGERIN begeistert Jury und Publikum beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul

Claudia Müller, „Expertin für Leadership der anderen Art“, überzeugte beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul mit einer eindrucksvollen Performance und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch.

Beim internationalen Speaker Slam, der am 30.01.2025 in Dresden/Radebeul stattfand, hat Claudia Müller einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun erstmals in Dresden/Radebeul statt. Mit 240 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Unter dem Motto „Einfach machen“ traf Claudia Müller mit ihrem Vortrag den Nerv der Zeit. Sie zeigte mit ihrer persönlichen Geschichte, warum es entscheidend ist, als Persönlichkeit, Führungskraft und Leader die Chancen der Vielfalt zu ergreifen und Wachstum zu gestalten. Ihre Botschaft überzeugte beim Internationaler Speaker Slam nicht nur das Publikum, sondern auch die hochkarätige Scouting-Jury. Darunter Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden und den Gründer des Speaker Slam Hermann Scherer.

Nach einem intensiven Auswahlverfahren wurde Claudia Müller in die Finalisten Gruppe aufgenommen und mit dem „Excellence Award“ durch Hermann Scherer ausgezeichnet.

Wenn es um das Thema „Leadership“ geht, hat Claudia Müller eine ganz klare Haltung „Einfach machen!“.

Man muss Chancen nutzen, Vielfalt leben, um Wachstum zu ermöglichen.

Als Expertin für Leadership der anderen Art weiß Claudia Müller genau, worauf es ankommt. Es ist Zeit die klassischen Führungsregeln zu brechen.

Viele Führungskräfte stecken in alten Denkmustern fest und warten auf den perfekten Moment. Doch der beste Moment ist jetzt, sagt Claudia Müller.

Sie vertritt die These, dass Führung keine Position ist, sondern eine Entscheidung.

Doch Claudia Müller ist nicht nur als Leadership-Coach tätig, auch ist sie auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und spricht regelmäßig vor hunderten Zuschauern darüber, wie Führung der Zukunft aussieht und wie man durchs Tun sein eigenes Wachstum und seine Führungspersönlichkeit entfaltet, also „Einfach machen!“.

Mehr Informationen gibt es auf ihrer neuen Website (aktuell im Aufbau): http://www.keynoteclaudiamueller.com

Kontakt: office@claudiamueller.hamburg

Social Media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudia-m%C3%BCller-3b516a161/

Instagram: https://www.instagram.com/cmueller_mentoring_consulting/

Claudia Müller – Experte Leadership der anderen Art – Gemeinsam Führung der Zukunft gestalten

Gründung: 2020 | Standort: Hamberge, Deutschland

Mission:

Ich glaube, dass Leadership nicht an einem Titel oder einer Position hängt, sondern an einer bewussten Entscheidung. Meine Mission ist es, Führungskräfte zu befähigen, mutig und innovativ zu handeln, traditionelle Denkmuster zu durchbrechen und eine zukunftsorientierte Führungskultur zu etablieren.

Mein Motto: „Einfach machen“

Meine Leistungen:

Ich biete maßgeschneiderte Leadership-Programme und Coaching für Führungskräfte, die ihren Führungsstil modernisieren und die Vielfalt und Chancen der Zukunft nutzen wollen. Meine Programme kombinieren traditionelle Führungskompetenzen mit kreativen und innovativen Denkansätzen.

Meine Zielgruppen:

Meine Dienstleistungen richten sich an Führungskräfte, Menschen mit Führungspotenzial und Unternehmen in verschiedenen Branchen, die den Führungserfolg der Zukunft aktiv mitgestalten möchten.

Was mich auszeichnet:

Mit meiner individuellen Beratung und maßgeschneiderten Workshops helfe ich Führungskräften, nicht nur ihre Führungskompetenzen zu erweitern, sondern vor allem auch eine nachhaltige Veränderung in ihren Organisationen zu schaffen. Meine Expertise wurde bereits mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

„Vielfalt macht mich aus – Chancen erkennen, Wachstum gestalten, einfach machen.“

Kontakt:

Website: www.keynoteclaudiamueller.com

E-Mail: office@claudiamueller.hamburg

Telefon: +49 0162/9450856

Kontakt

Claudia Müller

Claudia Müller

Mühlenweg 7a

23619 Hamberge

01629450856



http://www.keynoteclaudiamueller.com

