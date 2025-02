Onapsis präsentiert Control Central zur Stärkung von RISE with SAP

Neueste Sicherheitslösung bietet innovative umfassende SAP-Code-Testfunktionen

BOSTON/HEIDELBERG – 5. Februar 2025 – Onapsis, der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und Compliance, hat heute Onapsis Control Central für SAP-Application Security Testing und Custom Code Security zur Unterstützung von RISE with SAP-Transformationen angekündigt. Control Central ist eine Neuauflage von Onapsis Control und die jüngste Ergänzung der zugehörigen Produktlinie. Die Lösung ist eine Schlüsselkomponente des Onapsis Secure RISE Accelerator, der große RISE with SAP-Projekte für globale Unternehmen rationalisiert und damit verbundene Risiken reduziert.

Für Unternehmen, die DevSecOps-Initiativen vorantreiben, bietet Control Central umfassende Abdeckung im Bereich des Application Security Testing. Mit einer breiten Unterstützung für verschiedene Plattformen, Sprachen, integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) und Technologieintegrationen fügt sich Control Central nahtlos in die bestehenden Arbeitsabläufe von Entwicklern ein. Es scannt den Code in ihren bevorzugten IDEs und automatisiert die Korrektur häufiger Codeprobleme schon während der Entwicklung.

Die SAP-Entwicklung greift zunehmend auf Git-Repositories zurück. Control Central ist in der Lage, auch größere Projekte problemlos abzuwickeln. Die fortschrittlichen Bulk-Scan-Funktionen ermöglichen eine konsistente Sicherheit über mehrere Projekte und die gesamte RISE- oder SAP S/4HANA-Codebasis hinweg. Durch die Ausweitung des Scannens von Git-Repositories auf den gesamten Advanced Business Application Programming (ABAP)- und Non-ABAP-Code im Ruhezustand, wie z. B. UI5-Frontend-Code, ABAP-Code in ABAPGit oder ABAP Cloud in Git, reduziert Control Central den Zeitaufwand und den manuellen Aufwand erheblich. So können sich Teams auf andere wichtige Aspekte ihrer RISE with SAP- oder S/4HANA-Reise konzentrieren.

Zu den wichtigsten Merkmalen von Control Central gehören:

Verkürzte Time-to-Value: Das zentralisierte System ist einfach zu implementieren und Kunden sparen bis zu 20 % der Zeit für Installation, Bereitstellung und Konfiguration.

Zentrale Verwaltung: Ein einheitliches System, das Testfälle und Richtlinien synchronisiert und für das Management großer Betriebsvolumen ausgelegt ist. Es ermöglicht eine deutlich geringere Belastung der Satellitensysteme und eine optimierte Bereitstellung.

Neue, leistungsfähigere Scan-Engine: Die neu gestaltete Scan-Engine stimmt besser mit den SAP-Clean-Core-Philosophien überein und verbessert die Large-Scale-Code-Analyse erheblich – ein entscheidender Faktor für RISE-Migrationen und neue Entwicklungen.

Lizenz-Flexibilität: Durch die Unterstützung mehrerer Sprachen können Kunden auswählen, welche Programmiersprachen sie abdecken und wo sie mit Abonnementlizenzen arbeiten möchten, und so ihre Arbeitsabläufe rationalisieren.

„Dies ist ein logischer nächster Schritt nach der Einführung der Onapsis Control-Unterstützung für die SAP Business Technology Platform, die Anwendern nahtloses, automatisiertes Code-Scanning in den gängigen SAP-Umgebungen bietet. Mit der Veröffentlichung von Control Central setzen wir weiterhin den Industriestandard für SAP-Sicherheit und bieten unseren Kunden erstklassige Funktionen zum Testen der Anwendungssicherheit“, sagt Sadik Al-Abdulla, Chief Product Officer von Onapsis. „Jetzt ist es an der Zeit, dass Kunden ihre RISE- und S/4HANA-Einführung beschleunigen. Und es ist dringend notwendig, sicherzustellen, dass der zu entwickelnde Code sicher, konform und frei von Schwachstellen ist, die Projektverzögerungen oder ungeplante Ausfallzeiten in Produktionsumgebungen verursachen könnten. Mit Control Central geben wir Unternehmen Funktionen an die Hand, mit denen sie die Komplexität der Security einer modernen SAP S/4HANA- und BTP-Codebasis effizienter meistern können.“

Mit der Unterstützung von SAP BTP und Initiativen wie dem Secure RISE Accelerator setzt Onapsis die Dynamik seiner wachsenden Produktlinie fort und feiert 15 Jahre SAP-Security Leadership und sein anhaltendes Engagement, Cloud-basierte, sichere digitale Transformationen für Kunden weltweit voranzutreiben.

Verfügbarkeit

Control Central ist ab sofort allgemein verfügbar. Preise und weitere Informationen erhalten Sie über Onapsis-Vertriebsmitarbeitende oder autorisierte Systemintegratoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://onapsis.com/platform/control/.

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.





