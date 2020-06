Aber sicher! Manfred Bahr sorgt für Stabilität

Mehr Stabilität, Entwicklung und Erfolg – Manfred Bahr sorgt dafür, dass Unternehmen sicher für die Zukunft aufgestellt sind

Die heutigen Zeiten sind unsicherer denn je, weshalb das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle immer weniger befriedigt werde. Manfred Bahr, der in seiner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung als Coach und Trainer von Hochkonjunktur bis Krise alles erlebt hat, stärkt Führungskräfte und Unternehmen. “Egal ob Konzern, Mittelstand oder Arztpraxis, mein Ziel ist es, Ihren Erfolg nachhaltig und dauerhaft zu sichern, Ihre Weiterentwicklung zu begleiten und Sie bestmöglich für eine sichere Zukunft aufzustellen”, so Bahr.

Manfred Bahr liefert seinen Kunden in Seminaren, Webinaren, Online-Workshops und Trainings stets fundierte Konzepte und konkret umsetzbare Tipps. Als Ratgeber bringt er seine jahrelange Erfahrung und Expertise ein, um Unternehmen, Organisationen und Menschen, zukunftssicher zu machen. “Führungstrainings und Führungskräfteentwicklung, Präsentations- und Verhandlungstrainings sind meine Steckenpferde, doch auch Coachings und Teamentwicklung zählen zu meinem Fachgebiet. Durch verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Lego Serious Play bringe ich die graue Theorie in die Praxis”.

Der Experte für Stabilität, Entwicklung und Erfolg befähigt Führungskräfte in ihrer Rolle zu glänzen und wappnet sie für zukünftige Herausforderungen. “Ob neu in der Führungsrolle oder schon erfahren, es gilt immer der Grundsatz: Stimmt die Führung, wirkt sich das sowohl auf die Mitarbeiter als auch die Kunden positiv aus und sichert langfristig den Erfolg eines Unternehmens.” Mit wirksamer Führung, stetiger Entwicklung und voller Potenzialentfaltung befähigt Manfred Bahr in seinen Seminaren und Online-Workshops Unternehmen, couragiert eine sichere und solide Zukunft zu gestalten.

Aber sicher! – nach diesem Credo agiert der erfahrene Coach, um Unternehmen und Menschen den entscheidenden Schritt nach vorne zu bringen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Manfred Bahr – Aber sicher! gibt es hier: https://www.manfred-bahr.training/

