AGRAVIS Raiffeisen AG auf der Agritechnica

Mit mehr als 2.500 internationalen Ausstellern und rund 450.000 Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt ist die Agritechnica in Hannover noch bis Samstag (15.11.) Mittelpunkt der Agrarbranche.

Auf der Bühne dieser weltgrößten agrartechnischen Fachmesse präsentierte sich die AGRAVIS Raiffeisen AG. Im Geschäftsfeld Agrartechnik arbeiten rund 2.500 Mitarbeitende. Mit mehr als 100 Standorten von der niederländischen Grenze bis nach Polen ist die AGRAVIS Technik-Gruppe einer der großen Landtechnik-Händler in Deutschland.

Großes Interesse am Hackroboter Farming GT

Am Hauptstand auf der Agritechnica erlebten die Gäste den Hackroboter Farming GT. Mit modernster Technologie reduziert er den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Er war auf der Messe exklusiv bei der AGRAVIS zu bestaunen. Auch die Gebrauchtmaschinenportale ab-auction.com und atc-trader.com stießen auf großes Interesse. Bei den Herstellern Fendt, Claas und New Holland informierten ebenfalls AGRAVIS-Fachleute über Modelle und Service.

Positive Stimmung mit AGRAVIS als Partner

„Wir haben viele Gespräche mit Kundinnen und Kunden sowie Herstellern geführt“, erklärt der AGRAVIS Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Sein Fazit: „Die Stimmung in der Branche ist bei allen Herausforderungen in der Mehrzahl positiv. Wir erkennen Impulse für Investitionsbereitschaft in Maschinen und digitale Prozesse. Die AGRAVIS Technik ist mit ihrem dichten Netz an Standorten und ihrer Expertise ein bevorzugter Partner der landwirtschaftlichen Betriebe in den jeweiligen Regionen.“

Ausbildungsschwerpunkt Landtechnik

Am Messe-Freitag nutzten viele junge Gäste die Gelegenheit, mit einer VR-Brille mitten im Trubel der Messehalle in eine Werkstatt einzutauchen. Sie stellten sich der virtuellen Herausforderung, mit einem Schlagschrauber ein Rad abzuschrauben. Mit der neuen VR-Brille will die AGRAVIS junge Menschen auf spielerische Art für Berufe in der Agrartechnik begeistern. „Wir freuen uns über den regen Zuspruch auf unsere vielfältigen Ausbildungsberufe und werden unseren Ausbildungsschwerpunkt in der Landtechnik fortsetzen“, betont Dr. Köckler.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

