Aktiv als Familie – Spaß am Sport für jung bis alt

Familien haben eine hohe Bedeutung für das Gesundheits- und Aktivitätsverhalten und können sowohl eine gesundheitliche Ressource aber auch einen gesundheitlichen Risikofaktor darstellen, wenn die Eltern ihren Kindern beispielsweise einen bewegungsarmen Lebensstil vorleben. Wichtig ist es, als Familie Aktivitäten zu finden, die sowohl die Interessen der Kinder als auch der Eltern und Großeltern wiederspiegeln.

Der Fokus der gewählten Aktivitäten liegt auf Spaß, dem Miteinander und dem Teamgeist. Leistungsdruck und Überanstrengungen sind zu vermeiden. Sonst wird aus dem schönen Erlebnis ganz schnell Motivationsverlust und schlechte Laune.

Wanderungen

Wanderungen durch Feld, Wald und Wiesen sind meistens für alle Familienmitglieder geeignet. Mit einem Naturreiseführer wird aus der simplen Wanderung auch ganz schnell eine Abenteuer-Entdeckungs-Reise für Groß und Klein.

Schnitzeljagd

Das eigene Wohnviertel mit der Familie entdecken. So ist eine kleine Schnitzeljagd durch das eigene Wohnviertel oder den Park der Stadt eine spannende Entdeckungsreise. Hier können auch die Vorlieben der Familienmitglieder berücksichtigt werden (z. B. die nächste Frage findet ihr am Lieblingsplatz von xy).

Ballspiele

Warum nicht auch mal ein Familienfußballturnier organisieren? Das geht auf dem öffentlichen Bolzplatz genauso wie im kleinere Rahmen im Park oder im eigenen Garten.

Übrigens: auch die Erwachsenen sollten mitmachen. Man braucht keine Angst vor einer Blamage zu haben, zum Lernen ist man nie zu alt!

