AKTIV TROTZ ALLERGIEN

Mit den LINDA Apotheken macht der Frühling Spaß

Das Frühjahr ist voller Leben: Die Tage werden länger und Blüten erfreuen Spaziergänger mit ihren prächtigen Farben. Letzteres ist aber nicht für jeden ein Vergnügen, da der Frühling auch zahlreiche Pollen auf die Reise schickt. Allergiker verstecken sich an solchen herrlichen Tagen lieber zu Hause. Das muss nicht sein! In den LINDA Apotheken läuft noch bis zum 15. April 2020 die Aktion “Voller Energie trotz Allergie!”. Allergiegeplagte, die in der freien Natur aktiv sein möchten, erhalten dort ausgewählte Qualitätsprodukte und eine kompetente Beratung.

Keine Angst vor Pollen

Egal, ob Sie gerne Sport treiben, durch die Stadt bummeln oder sich mit Freunden zum Feiern verabreden: Im milden Frühling macht alles wesentlich mehr Spaß. Lassen Sie sich von Pollen nicht ausbremsen! Augentropfen für den beschwerdefreien Durchblick, Medikamente und Lotion gegen Juckreiz oder Nasenspray zum Durchatmen – es gibt viele Möglichkeiten, um die Symptome erträglicher zu machen. Die LINDA Apotheken beraten Sie gerne!

“Ich brauche frische Luft!”

Wenn besonders starker Pollenflug herrscht, wird es sogar zu Hause und im Büro ungemütlich. Damit Sie sich in den eigenen vier Wänden und auf der Arbeit wohlfühlen, lohnt sich ein Lufterfrischer, beispielsweise der “Soehnle Airfresh Clean 300”. Bis zum 15. April 2020 können Sie in den LINDA Apotheken einen von 100 Lufterfrischern von Soehnle gewinnen. Die Teilnahme erfolgt ganz einfach via linda.de, LINDA Facebook-Fanpage sowie per Gewinnspiel-Flyer.

Ein bunter Strauß an Produkten für Allergiker

-Natürlicher Augentröster: Euphrasia Augentropfen von WALA

-Nasenspray für (fast) jedes Alter: LIVOCAB® direkt Kombi

-Gegen juckende und tränende Augen: ZADITEN® ophtha

-Ohne Konservierungsmittel: ZADITEN® ophtha sine

-Hellwach im Frühling: Heuschnupfenmittel DHU

-Gegen Juckreiz, Rötungen und Schwellungen: FeniHydrocort® Creme 0,5 %

-Da bleibt kein Auge trocken: Bepanthen® Augentropfen

-Schnell und lange wirksam: Levocetirizin HEXAL® bei Allergien

-Hemmt die Entzündung: MometaHEXAL® Heuschnupfenspray

-Für empfindliche Haut: sebamed® TROCKENE HAUT parfumfrei Lotion Urea Akut 10%

-Sofort anwendbar und gut verträglich: Allergodil® akut Nasenspray

