Alle Jahre wieder: Türchen öffne Dich!

Der Lexware Adventskalender versüßt die Vorweihnachtszeit mit hilfreichen Tipps und hochwertigen Gewinnen

Freiburg, 1. Dezember 2020: Keine Weihnachtsfeiern, keine Weihnachtsmärkte – vieles ist in diesem Jahr anders als sonst. Umso schöner, dass sich der traditionelle digitale Lexware Adventskalender von Corona nicht beeindrucken lässt: Ab dem 1. Dezember dürfen die Türchen des beliebten, viel geklickten Adventsgewinnspiels unter adventskalender.lexware.de wieder geöffnet werden! Hinter jedem der 24 virtuellen Türchen verstecken sich hilfreiche Tipps für den Unternehmeralltag sowie zusätzlich täglich neue Gewinnchancen auf attraktive Preise.

Wer sich für den täglichen Erinnerungsservice des virtuellen Adventskalenders von Lexware unter https://adventskalender.lexware.de anmeldet, erhält 24 Tage lang wertvolle Tipps und nützliche Informationen rund um den Büroalltag – kompakt aufbereitet und täglich ganz bequem per E-Mail ins Postfach geliefert. Doch damit nicht genug: Um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu steigern, verteilt Lexware natürlich auch Geschenke – jeden Tag im Advent gibt es die Chance, einen von 24 spannenden Gewinnen zu ergattern. Rund um die Themen Freizeit, Genuss, Sport und Gesundheit sowie Software halten sich viele Highlights hinter den einzelnen Türchen versteckt: Von einem Multifunktionsdrucker über ein SCOTT Gravel Bike bis hin zu kulinarischen Freuden – und natürlich kaufmännischer Software von Lexware. Zu den Kooperationspartnern zählen u.a Unternehmen wie Trigema, office plus, das Weingut Zotz, Jobrad und der Sport Club Freiburg.

Jeder, der will, kann an dem Gewinnspiel teilnehmen und sich bereits jetzt für den Adventskalender anmelden. Als besonderes Extra gibt Lexware allen Teilnehmern in diesem Jahr darüber hinaus die Möglichkeit, auch selbst Freude zu schenken – und zwar über einen integrierten Spendenaufruf für den gemeinnützigen Verein Kinderlachen.

Mit den Produkten von Lexware, einer Marke der Haufe Group, bringen Anwender ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung. Von der Buchhaltung über Warenwirtschaft bis zu den Steuern. Die Lösungen sind übersichtlich und einfach und können nahezu ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Lexware bietet eine Rundum-Absicherung mit innovativer Software, umfassende Online-Services und Branchen-Wissen. Über eine Million Nutzer arbeiten mit Deutschlands führenden Business-Komplett-Lösungen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.lexware.de

Firmenkontakt

Pressecenter Lexware

Sophia Heitzler

Munzinger Str. 9

79111 Freiburg

0761 898 3187

presselexware@haufe-lexware.com

http://www.lexware.de

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089189087333

089 158987339

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Lexware