Angebot für Startups aus dem Anlagenbau und der Fabrikplanung

Moers – 26. Juni 2024: Junge Unternehmen erhalten ab heute die Anlagenbau- und Fabrikplanungssoftware M4 PLANT zu besonders günstigen Konditionen. Damit können Startups ihre Ideen vom ersten Tag an in detaillierte 3D-Planungen umsetzen.

Existenzgründer stehen immer wieder vor der Herausforderung, ihre innovativen Ideen in eine konkrete Planung umzuwandeln. Eine Idee muss möglichst schnell zur Marktreife gebracht werden, damit das junge Unternehmen richtig anfangen kann zu wachsen. Doch gerade am Anfang fehlen oft die richtigen Planungstools, weil das Budget fehlt oder anfängliche Investitionshemmungen bestehen. Genau hier setzt M4 PLANT mit der aktuellen Startup-Aktion an. Die stark vergünstigten Konditionen für den Zugang zu professioneller Planungssoftware kommen jungen Unternehmen sehr entgegen.

Von der Vision zur Realität

Der Weg von der Geschäftsidee zum erfolgreichen Unternehmen ist für Existenzgründer bereits mit sehr vielen Herausforderungen versehen. Für Startups im Anlagenbau und in der Fabrikplanung beeinflusst jede Entscheidung die Zukunft des Unternehmens. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Wahl der richtigen Planungssoftware mit dem passenden Software-Partner, der das Unternehmen bei den ersten Herausforderungen begleitet. Angesichts des oft begrenzten Startkapitals ist die Investition in hochwertige Software jedoch nicht immer einfach zu realisieren.

Sonderaktion für junge Unternehmen

„Mit unserer Startup-Aktion geben wir jungen Unternehmen die Unterstützung mit auf den Weg, die sie besonders in den ersten Jahren benötigen“, erklärt Gilbert Koch, Geschäftsführer von CAD Schroer. „Mit unserer Sonderaktion möchten wir einen Beitrag dazu leisten, Startups im Bereich Anlagenbau und Fabrikplanung zu unterstützen. Sie sollen Zugang zu den Werkzeugen erhalten, mit denen sie ihre innovativen Ideen auch schnellstmöglich umsetzen können.“

Beschleunigter Start in die Projekte

Um den Einstieg in die Software zu erleichtern und einen möglichst schnellen Start mit den ersten Projekten zu gewährleisten, steht den Unternehmen ein flexibles Schulungsmodell zur Verfügung, das besonders auf die projektspezifischen Anforderungen der Startups eingeht. „Unser Ziel ist es, Startups von Anfang an mit der besten verfügbaren Software und Methodik auszustatten, damit sie ihren Wettbewerbsvorteil in der Branche voll ausschöpfen können“, betont Gilbert Koch.

Teilnahme an der Sonderaktion

CAD Schroer lädt alle Startups aus den Bereichen Anlagenbau und Fabrikplanung herzlich ein, von dieser einmaligen Chance zu profitieren. Für weitere Informationen zu den Konditionen können interessierte Unternehmen direkt Kontakt zu CAD Schroer aufnehmen.

Mehr zum Angebot für Startups »



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92

England: +44 1223 850 942

Frankreich: +33 141 94 51 40

Italien: +39 02 4979 8666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)