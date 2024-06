Tech-Startup investiert 10 Millionen Dollar in innovative Fußballakademien in Brasilien

Blockchain Sports Football hat 10 Millionen US-Dollar in den Jugendfußball in Brasilien investiert. Blockchain Sports Football ist Teil des internationalen Projekts Blockchain Sports Ecosystem, das Web3-Technologien in die Sportindustrie einführt. Mit diesen Mitteln wurden drei technologiegestützte Fußballakademien in Acopiara, Rio de Janeiro und Sobral gegründet. Diese Fußballakademien bieten eine wichtige Infrastruktur, fördern junge Talente im Alter von 14 bis 18 Jahren und schaffen Beschäftigungsmöglichkeiten in den lokalen Gemeinden. Dutzende von Einwohnern haben eine langfristige Anstellung als Mitarbeiter der Akademien erhalten, während andere in den laufenden Bau der Einrichtungen eingebunden sind.

„Unsere Mission ist es, die Sportindustrie zu revolutionieren, indem wir sie mit dem Potenzial der Blockchain-Technologie kombinieren, sie transparenter machen und Millionen von Sportbegeisterten wie nie zuvor ansprechen. Im ersten Schritt will Blockchain Sports Football talentierten, benachteiligten Fußballspielern ermöglichen, ihren Traum zu verwirklichen, Profisportler zu werden und in den besten Clubs der Welt zu spielen,“ sagte Dima Saksonov, CEO von Blockchain Sports Ecosystem.

Blockchain Sports Football hat ein Scouting-System namens „Tempo de futebol“ geschaffen. Ein Team professioneller Scouts unter der Leitung von Matula Mindaugas reist durch ganz Brasilien und sondiert junge Fußballtalente. Junge Sportler, die zum Training und zur Ausbildung an Akademien eingeladen werden, haben die Möglichkeit, unter der Aufsicht von Weltfußballlegenden wie Zico, Marco Materazzi und anderen weltberühmten Fußballstars zu trainieren.

Darüber hinaus verfügen die Akademien in Brasilien über Wohngebäude, Plätze mit Natur- und Kunstrasen, ein Verwaltungsgebäude, Doppelhäuser, eine Schule, Schlafsäle, ein Spa, ein Hotel, ein Stadion, Tribünen und Umkleideräume. Junge Spieler, die bereits für die Teilnahme an dem Projekt ausgewählt wurden, profitieren von Kunstrasenplätzen, Unterkünften sowie Ernährung, körperlicher Fitness und Training und werden von Spezialisten in den Bereichen Ernährung, Sportunterricht und Physiotherapie, Massagetherapeuten und geschultem technischen Personal unterstützt.

Die Akademien nutzen IoT-Sensoren zur Analyse der Leistungs- und Gesundheitsdaten der Spieler – eine Technologie, die auch in der italienischen Serie A eingesetzt wird. KI-basierte Algorithmen personalisieren dann die Trainings-, Ruhe- und Ernährungspläne der jungen Sportler. Die von den Sensoren gesammelten Daten werden auch auf die Blockchain übertragen, um die Tokenisierung der Athleten zu ermöglichen.

Athleten-Tokens sind ein wesentliches Merkmal des Blockchain-Sport-Ökosystems. Sie werden auf einer dezentralen Blockchain-Plattform, dem Atleta Network, implementiert. Diese Plattform bietet neue Investitionsmöglichkeiten sowohl für Sportler als auch für Sportfans. Die Atleta Olympia Testnet-Phase begann im Juni 2024 und zog innerhalb der ersten Wochen mehr als hunderttausend Enthusiasten an. Die Plattform ist ab heute für jedermann zugänglich.

Fußballlegenden aus der ganzen Welt haben sich für das Projekt eingesetzt, indem sie Botschafter und Kuratoren wurden. Das bedeutet, dass sie die Reichweite des Projekts in den sozialen Medien vergrößern und die Akademien besuchen, um die Kinder zu treffen. Die Liste der Botschafter umfasst Romario Faria (Brasilien), Marco Materazzi (Italien), Ze Roberto (Brasilien), Zico (Brasilien) und andere.

Blockchain Sports ist das erste internationale Ökosystem, das die Zukunft des Sports gestaltet, indem es fortschrittliche Leistungsüberwachung, KI, VR und Blockchain-Technologien kombiniert.

Das Blockchain Sports Football Projekt ist ein Teil des Ökosystems. In drei Fußballakademien in ganz Brasilien trainieren mehr als 400 jugendliche Fußballspieler aus einkommensschwachen Familien ihre Fußballfähigkeiten. Unter der Anleitung professioneller Trainer und mit Unterstützung neuer Technologien werden diese vielversprechenden Spieler darauf vorbereitet, in einigen Jahren zu den besten Fußballern der Welt zu gehören.

Atleta Network ist eine dezentrale L1-Blockchain-Plattform mit Datenspeicherung, die die Sportbranche sicherer, effizienter und transparenter macht. Sie bietet Transparenz bei den Interaktionen zwischen Sportorganisationen und Nutzern und ermöglicht zusätzliche finanzielle Unterstützung. Sportorganisationen können Smart Contracts und sportbezogene dezentrale Anwendungen entwickeln, Token ausgeben und Finanzoperationen mit hoher Transparenz durchführen. Nutzer können sich über Smart Contracts mit ihren Lieblingssportteams engagieren, indem sie Spieler direkt unterstützen.

Der Hauptsitz der internationalen Holding befindet sich in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Offizielle Repräsentanzen gibt es in Brasilien, Deutschland und Zypern.

