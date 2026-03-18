Ant International wird offizieller Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft in der Region Asien (ohne Nahost). Das Unternehmen sichert sich damit Marketingrechte des argentinischen Fußballverbands (AFA) sowie Nutzungsrechte an Spielern und Marken der Nationalmannschaft.

Ant International bietet digitale Zahlungs- und Finanzlösungen für Unternehmen und Finanzinstitute. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 30 Standorte und vernetzt über seine Plattform Händler und Konsumenten insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.

Mit der Partnerschaft will Ant International seine Aktivitäten in Asien ausbauen. Geplant sind Maßnahmen über mehrere Marken hinweg, darunter Alipay+, Antom, Bettr und WorldFirst.

Peng Yang, CEO von Ant International, sagte: „Wir sind sehr stolz, die argentinische Nationalmannschaft zu unterstützen. Sport und Technologie verbinden Menschen und Märkte über Grenzen hinweg. Gemeinsam wollen wir Fußballerlebnisse erweitern und die Wirkung in den Gemeinschaften durch unser Fintech- und Digitalnetzwerk in Asien stärken.“

Der argentinische Fußballverband sieht in der Kooperation eine strategische Erweiterung seiner internationalen Präsenz. Verbandspräsident Claudio Tapia erklärte: „Fußball ist eine universelle Sprache. Er schlägt Brücken über Grenzen hinweg und verbindet Menschen weltweit. Mit dieser Partnerschaft wollen wir diese Verbindung zu einem noch größeren Publikum in Asien bringen.“

Auch aus wirtschaftlicher Sicht steht die Expansion im Fokus. Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer der AFA, sagte: „Diese Partnerschaft ist ein Bekenntnis zu langfristigem Erfolg und eine strategische Zusammenarbeit zweier globaler Akteure. Gemeinsam wollen wir unsere Präsenz in Asien vertiefen und neue Entwicklungen im Sport und im Fintech-Bereich vorantreiben.“

Die argentinische Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Teams im internationalen Fußball und gewann die FIFA-Weltmeisterschaft zuletzt 2022.

With headquarters in Singapore and main operations across Asia, Europe, the Middle East and Latin America, Ant International is a leading global digital payment, digitisation and financial technology provider. Through collaboration across the private and public sectors, our unified techfin platform supports financial institutions and merchants of all sizes to achieve inclusive growth through a comprehensive range of cutting-edge digital payment and financial services solutions. To learn more, please visit https://www.ant-intl.com

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