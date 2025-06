Aponi´s Verwandlung – Wenn Kindern Flügel wachsen

Ein inklusives Musical unheilbar kranker Kinder über Hoffnung, Wandel und Zusammenhalt

Inklusives Musical von unheilbar erkrankten Kindern aus dem Kinderhospiz und deren Geschwister – Ein bewegendes Erlebnis voller Lebensfreude mit einer starken Botschaft!

Berlin, 05.06.2025 – In Kooperation von namu Art for Life Network e.V. und Kinderhospiz Berliner Herz vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg findet am 12. Juli 2025 in Berlin Spandau eine besondere Musicalaufführung statt.

Fünfundfünfzig unheilbar erkrankte Kinder und ihre Geschwister aus dem Kinderhospiz, sowie weitere Angehörige, Pflegefachkräfte und Mitglieder des RIAS Kammerchors Berlin präsentieren gemeinsam ein besonderes Stück:

„APONI´s Verwandlung“ – ein eigens für sie konzipiertes Musical, das insgesamt achtundachtzig Menschen auf die Bühne bringt und eine berührende Aufführung zum Leben erweckt.

„APONI´s Verwandlung“ von Una Gonschorr (Künstlerin und 1. Vorsitzende des namu Art for Life Network e.V.) ist ein musikalisches Projekt voller Kreativität, Ausdruckskraft und Mitgefühl. Eine starke Botschaft über Transformationen im Leben und ein ermutigendes Stück für alle um eigene Wünsche zu verwirklichen.

Das inklusive Stück inspiriert Veränderungen voller Liebe und Vertrauen anzunehmen. Die Darsteller*innen ermutigen sich und andere und verleihen den Herzen Flügel!

Auf diese besondere Weise feiert der gemeinnützige Verein namu Art for Life Network sein 20-jähriges Jubiläum. Das Kinderhospiz Berliner Herz beging im März sein 10-jähriges Bestehen.

Das Musical „APONI“s Verwandlung“ von Una Gonschorr wird unter der Regie des Schauspielers Nic Romm in enger Zusammenarbeit mit dem RIAS Kammerchor Berlin den jungen Darsteller*innen, ehrenamtlichen Helfer*innen und Therapeut*innen erstmalig aufgeführt.

Diese Darbietung berührt und setzt ein Zeichen für Inklusion, kreative Entfaltung und die Sichtbarkeit von Kindern und Jugendlichen in hospizlicher Begleitung. Dieses Stück beschreibt die Transformation der Raupe „APONI“ zu einem Schmetterling.

Die Premiere findet vor 600 geladenen Gästen und Medienvertretern im barrierefreien Zirkuszelt von Circus Busch-Berolina statt.

In der inklusiven Inszenierung von „APONI“s Verwandlung“ setzen die Beteiligten ein kraftvolles Zeichen, dass Kunst und Kultur für alle Menschen zugänglich sind. Initiatorin Una Gonschorr betont die gesellschaftliche Verantwortung: „Die Gesellschaft trägt die Verantwortung, Strukturen zu schaffen, durch die jeder Mensch von Anfang an als wertvoller Teil der Gemeinschaft lebt.“

Der gemeinnützige Verein namu Art for Life Network versteht die Premiere als Startschuss für weitere gemeinsame Aufführungen mit Kindern dieses Projektes in anderen Gesundheitseinrichtungen in Berlin.

Es wird eifrig geprobt – am 12. Juli 2025 folgt die große Aufführung.

Gerne stehen Una Gonschorr, Künstlerin, Autorin und Leiterin des Projektes im Schmetterlingskostüm, Nic Romm, Schauspieler und Regisseur und Anke Konermann als Berliner Herz-Koordinatorin für Geschwisterangebote für Interviews zur Verfügung. Auf Anfrage erfolgt die Einbeziehung einzelner Geschwister in die Berichterstattung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einzelne Proben zu begleiten und mit Akteuren zu sprechen. Bei Interesse oder Rückfragen melden Sie sich bitte jederzeit.

namu Art for Life Network e.V. – Kunst, die heilt

Seit 2005 verwandelt namu Art for Life Network e.V. Kinderstationen in magische Märchenwelten – mit liebevoll gestalteten Musical- und Theateraufführungen direkt in Krankenhäusern und Hospizen.

Für wen?

Für schwerkranke Kinder, ihre Familien – und als stärkende Begleitung für Klinikteams.

Warum?

Musik wirkt: Sie lindert Ängste, spendet Trost und schenkt Lebensfreude in schwierigen Zeiten. Unsere fantasievollen Stücke öffnen Räume der Hoffnung und Leichtigkeit.

Wie?

Mit Herz, Idealismus und ehrenamtlichem Einsatz von Profis, Laien und prominenten Unterstützern. Die Geschichten stammen aus der Feder von Una Gonschorr, die Musik komponiert sie gemeinsam mit Peter Gasper.

Über 400 Aufführungen, rund 200 Mitwirkende – und jede einzelne Aufführung ein bewegender Moment.

Mitmachen? Sehr gern!

Wir freuen uns über helfende Hände, kreative Köpfe und offene Herzen.

Schirmherr: Dr. Patch Adams

Kontakt

Namu Art for Life Network e.V.

Jeanny Stotz

Kamminer Str.

10589 Berlin

0170 8113469



http://www.namunetwork.org

Bildquelle: Daniela Incoronato| Abdruck honorarfrei