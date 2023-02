Auch 2023 TOP-Fernschule: Die Social Media Akademie von WEKA Media

Zum sechsten Mal in Folge wurde die Social Media Akademie (SMA) aus dem Hause WEKA Media vom Bewertungsportal FernstudiumCheck mit dem Award „Top-Fernschule 2023“ ausgezeichnet. Damit gehört die SMA weiterhin zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands.

Große Freude bei WEKA Media: Zu Beginn jedes Jahres verleiht das unabhängige Bewertungsportal FernstudiumCheck ihre Awards an die beliebtesten Fernlehrinstitute Deutschlands. Auch in diesem Jahr wieder dabei, die Social Media Akademie (SMA).

14.976 Bewertungen hat FernstudiumCheck für die Awards 2023 überprüft und ausgewertet. Im Fernschulen-Ranking gelistet wurden davon in diesem Jahr nur 38 Institute und dazu gehört die von der ZFU zertifizierte SMA aus dem Hause WEKA Media. Mit einem Sternebewertung von 4,5/5 und einer Weiterempfehlungsquote von 95% erfüllt die 2010 gegründete Akademie die strengen Kriterien und erhält die Note „sehr gut“.

Über 5.200 Teilnehmer wurden bereits auf der rein virtuellen Lernplattform im Rahmen der social learn-Methode – d.h. zeitlich und örtlich selbstbestimmt, stets begleitet durch einen Tutor und im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern – zu Social Media-Managern, Online-Marketing-Managern, E-Commerce-Managern oder Digitale Sales Managern weitergebildet. Und die Teilnehmer der SMA sind mit ihrer Ausbildung zufrieden – das zeigen die Kundenbewertungen auf deren Basis der Award von FernstudiumCheck verliehen wird. Auch diesmal punktet die SMA in den Kategorien „Flexibilität“, „Digitales Lernen“ und „Studieninhalte“. Auch schätzen die Teilnehmer die intensive „Betreuung“ bei der SMA.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Weiterbildungen so viel Anklang finden!“, sagt Michael Klamerski, Leiter der Social Media Akademie bei WEKA Media. Damit das so bleibt, entwickelt das Team diese technisch und inhaltlich auch stetig weiter, um die Ausbildung stets aktuell und noch komfortabler zu gestalten. Zudem startet noch in diesem Jahr ein neuer Kurs zum Digital Content Creator: „Egal ob LinkedIn, Instagram oder TikTok – Content ist King!“, sagt Klamerski. „Für all diejenigen, die das Potential von Content Creation noch nicht komplett ausschöpfen, ist unser neuer Lehrgang ideal, denn hier lernen die Teilnehmer welche Content-Strategie jeweils für die individuellen Ziele ihrer Unternehmen passt und wie sie diese erfolgreich umsetzen.“

Die WEKA Media GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA Media ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1200 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von rund 218 Millionen Euro.

