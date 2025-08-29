Aufstiegskongress 2025 – Zukunft, Gesundheit & Karriere im Fokus

Wie sieht die Fitness- und Gesundheitsbranche von morgen aus? Der Aufstiegskongress 2025 gibt Antworten. Unternehmer/innen, Trainer/innen, BGM-Verantwortliche und Verkaufstalente dürfen sich auf ein hochkarätiges Programm freuen, das praxisnahe Impulse, spannende Diskussionen und konkrete Strategien liefert.

Zukunft gestalten: Vorträge für Unternehmer/innen

Die Fitnessbranche steht im Wandel – von digitalen Innovationen über KI bis hin zur Rolle als Gesundheitspartner. Unternehmer/innen erhalten auf dem Kongress wertvolle Einblicke in:

„Abnehmspritze statt Fitnesstraining und Ernährungsberatung?“ – Chancen und Risiken für die Branche.

„Globale Trends lokal umgesetzt“ – wie weltweite Entwicklungen praktisch vor Ort wirken.

„Future Work: mit Know-how, Empathie und KI die Fitnessbranche zukunftsfähig gestalten“ – smarte Konzepte für starke Unternehmen.

DSSV-Studien und Rechtsthemen – aktuelles Branchenimage und rechtliche Herausforderungen, u. a. bei personallosen Studios.

Mehrwert: Unternehmer/innen erfahren, wie sie ihr Geschäftsmodell zukunftssicher machen und Fitnessangebote als gesellschaftlich relevante Gesundheitsdienstleistung positionieren.

Gesundheitsorientierung: Wissen für Trainer/innen & Mitarbeitende

Trainer/innen und Mitarbeitende sind der direkte Draht zu den Kunden – und der Schlüssel zu nachhaltigen Erfolgen. Auf sie warten u. a. folgende Highlights:

„THE SCIENTIFIC BATTLE: Coachst Du schon oder trainierst Du noch?“ – Training vs. Coaching im Klartext.

„Performance is Health – leistungsorientiertes Gesundheitstraining für Longevity“ – Gesundheit als Basis für echte Leistungsfähigkeit.

„Recovery: Regenerationsmanagement“ – Erholung als Erfolgsfaktor.

„Couch oder Sport? So beeinflusst der Darm das Mikrobiom“ – spannende Einblicke in die Wissenschaft hinter Training & Ernährung.

„Training in der Menopause“ und „Training für Einsatzkräfte“ – zielgruppenspezifische Ansätze mit großem Mehrwert.

Mehrwert: Trainer/innen erweitern ihr Know-how, um Kund:innen individuell, gesundheitsorientiert und langfristig erfolgreich zu begleiten.

BGM im Fokus: Strategien für Unternehmen & Mitarbeitende

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist aktueller denn je. Auf dem Kongress zeigen Expertinnen und Experten Wege auf, wie Fitness und Gesundheit in Unternehmen nachhaltig verankert werden:

„BGM in herausfordernden Zeiten – wie können Fitnesseinrichtungen profitieren?“

„Performance is Health – Longevity im Berufsalltag“

„Fitnesstraining in der Menopause“ – Gesundheit als Erfolgsfaktor am Arbeitsplatz.

Mehrwert: BGM-Verantwortliche erhalten praxisnahe Impulse, wie sie Mitarbeitende stärken, Resilienz fördern und Unternehmen zukunftsfähig machen.

Verkaufsimpulse: Von Klicks zu Kunden

Auch im Verkauf stehen spannende Vorträge auf dem Programm:

„Von Views to Sales“ – mit der richtigen Content-Strategie zu mehr Kunden.

„Verkauf mit System“ – Interessenten verstehen, Power entfachen und überzeugen.

Mehrwert: Moderne Strategien für eine erfolgreiche Kundengewinnung und nachhaltige Bindung.

Fazit: Ein Kongress, viele Perspektiven

Der Aufstiegskongress 2025 ist der Treffpunkt für alle, die die Fitness- und Gesundheitsbranche aktiv mitgestalten wollen. Unternehmer/innen, Trainer/innen, BGM-Verantwortliche und Verkaufstalente finden hier Wissen, Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten, die den entscheidenden Unterschied machen.

