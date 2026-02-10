Ausweglosigkeit braucht Mut

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht voneinander zu trennen

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht voneinander zu trennen. Die gute Gestaltung dieser drei Säulen entscheidet über das Gelingen unserer Demokratie und damit unserer Zukunft.

Am 5. Februar 2026 schreibt der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft e.V. einen offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz. Es ist ein Brief der Verzweiflung und auch Anklage.

Der Verband schreibt von blankem Entsetzen über die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Eine so große Enttäuschung und damit Verlust von Vertrauen habe der größte Verband des Deutschen Mittelstandes noch nie gemessen. Der Verband will diesen Vertrauensverlust und die Enttäuschung als einen Hilfeschrei derjenigen verstanden wissen, die auf eigenes Risiko Arbeitsplätze und Wohlstand sichern und damit sozialen Frieden und Demokratie im Land sichern.

Es waren diese enttäuschten Mittelständler, die sich nach eigener Aussage nichts sehnlicher als das Ende der Vorgängerregierung – der Ampel – gewünscht haben. Und den Keynotes und Vorträgen eines Herrn Merz, die teilweise auch mit Desinformation bestückt waren, vielleicht auf den Laim gegangen sind.

Dieser Brandbrief wirft dabei einige grundsätzliche Fragen auf:

Deutschland steht mal wieder vor einem Wahljahr. Fünf Landtagswahlen, zahlreiche Kommunalwahlen. Die Feinde der Demokratie stehen laut Umfragen in einigen Bundesländern gut da.

Wie schaffen wir es als Gesellschaft vor diesem niederschmetternden Wirtschaftsszenario, dass wir das Vertrauen in unsere Demokratie wieder stärken?

Warum ist es so wichtig, dass Unternehmen jetzt Stellung beziehen? Und Haltung zeigen?

Und wie kann jeder einzelne Verantwortung für unsere gute Zukunft übernehmen?

Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft benennt es ganz deutlich: Demokratie und wirtschaftlicher Erfolg hängen zusammen.

Und bei dieser Beziehung darf man eines nicht vergessen: je schlechter es um die Wirtschaft bestellt ist, desto mehr gerät unsere freiheitlich demokratische Grundordnung unter Beschuss. Dies ums mehr, als die sozialen Medien eine entscheidende Rolle in der Gestaltung unserer Gesellschaft übernommen haben. Und zwar in weiten Teilen mit Desinformation.

In den USA kann man sehen, wie schnell demokratische Grundprinzipien unterhöhlt werden können. Fake News verbreiten sich längst schneller als Fakten, Algorithmen in den sozialen Medien schaffen Echokammern und befördern alternative Wahrheiten. Meister des Populismus nutzen diese Dynamiken gezielt aus. Das politische Klima wird auch in Deutschland mit jedem Tag rauer, das Vertrauen in Politik und Gesellschaft brüchiger. Ein Gefühl der Auswegslosigkeit und Resignation macht sich breit. Die Zukunft wird zunehmend düsterer.

Inmitten dieses Spannungsfelds tritt die Juristin Dr. Caroline Dostal mit ihrer neuen Keynote „Ist unsere Demokratie noch zu retten? Mut zur Zukunft!“ auf, die aufrüttelt, stärkt und die Menschen zur Veränderung ermutigt und befähigt, direkte Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen.

In ihrer Karriere durchlief sie prägende Stationen wie etwa als Botschaftsrätin bei der OECD und als Referentin im Bundesfinanzministerium unter Peer Steinbrück und Wolfgang Schäuble. So kennt die erfolgreiche Speakerin das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft aus der Innenperspektive. An den Schnittstellen von Recht, Politik und internationaler Diplomatie erlebte Caroline Dostal hautnah, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie essenziell Transparenz und Vertrauen für die Zukunft der Demokratie sind. In ihre Keynote bringt sie ein, was nur wenige besitzen: wertvolle Insights – und die Fähigkeit, diese verständlich, emotional und motivierend zu vermitteln.

Demokratie braucht jede Einzelne und jeden Einzelnen. Und sie braucht den Mut, ja den Wagemut von uns allen: Diese Botschaft transportiert Caroline Dostal mit emotionalen Geschichten und analytischer Tiefe. Demokratie ist kein Zustand und sie ist kein Selbstläufer. Sie ist eine Entscheidung über die Art und Weise, wie wir leben wollen. Wird Demokratie nicht täglich gelebt, verliert sie ihre Unterstützer.

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht voneinander zu trennen. So findet Demokratie täglich und überall statt. Also auch in Büros und Werkhallen, in den Führungsetagen und in den Teeküchen und Kantinen.

Ob Familienbetrieb, Mittelstand oder globaler Konzern, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hat es geschrieben: die Unternehmen sind auch die Orte, die zur Stärkung der demokratischen Grundfesten unserer Gesellschaft beitragen, in dem sie soziale Verantwortung übernehmen und Arbeitsplätze schaffen.

Die Stärkung der Demokratie ist damit ein strategischer Faktor. Mit Diskussionen zu Themen wie Desinformation und Fake News über soziale Medien zeigt ein Unternehmen klare Haltung und positioniert sich gegen antidemokratische Fliehkräfte.

In ihrer Keynote zeigt Caroline Dostal eine der gerade größten Gefahren auf: die Desinformation und die daraus resultierenden Dynamiken der sozialen Medien. Sie macht transparent, wie sie unsere Gesellschaft verändern können – und warum diese Tools in den Händen von Populisten so gefährlich sind. Ihre Keynote ist ein eindringlicher Aufruf: Demokratie zerbricht, wenn Menschen aufhören, Verantwortung füreinander und für die Wahrheit zu übernehmen.

So wird Vertrauen gestärkt und Bewusstsein dafür geschaffen, dass die Demokratie der Garant unseres Wohlstands ist und damit auch für die wirtschaftliche Zukunft jedes Einzelnen. Wer Stellung bezieht, übernimmt Verantwortung. Und gestaltet aktiv mit, wie unsere Gesellschaft morgen aussieht.

Demokratie ist ein Zukunftsprojekt. Mit ihrer inspirierenden Keynote macht Caroline Dostal unmissverständlich klar: Damit Demokratie mehr ist als ein politisches Ideal, kommt es auf das Engagement jedes Bürgers und jeder Bürgerin an. Wer die Mechanismen von Manipulation erkennt und sich nicht von Desinformation verunsichern lässt, kann mit Mut und Zuversicht zur Gestalterin und zum Gestalter einer guten Zukunft werden. Und die Weichen neu stellen.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speakerin und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Psychotherapeutischer HP, Coach und Weltreisende.

Firmenkontakt

Caroline Dostal – SoulMeditaion

Dr. Caroline Dostal

Mosigkauer Straße 33

10997 Berlin

030 85613999



http://carolinedostal.de

Pressekontakt

Caroline Dostal

Dr. Caroline Dostal

Mosigkauer Straße 33

10997 Berlin

030 85613999



http://carolinedostal.de

Bildquelle: @Jens Kunik