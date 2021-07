Basspower im Kofferraum – AXTONs neuer Subwoofer ATB220

Mit dem ATB220 erweitert Car Audio Spezialist AXTON sein Programm um einen weiteren kraftvollen Bandpass-Subwoofer.

Car Audio Spezialist AXTON ist seit Jahren bekannt für druckvolle Gehäusesubwoofer, die immer wieder maximalen Fahrspaß bringen. AXTON erweitert sein Line Up nun um einen Bandpass-Subwoofer, der mit seinen praxistauglichen Abmessungen und einer kraftvollen Performance überzeugt.

Die Bassbox ATB220 (VK 229 Euro) ist entwickelt für Musikliebhaber, die ihrem Sound den notwendigen Raum bieten wollen, aber dennoch nicht auf Kofferraumladefläche verzichten wollen. 29,5 x 66,5 x 35,5 cm groß, erzeugt die ATB220 enorme Basswellen, die jeden Elektrobeat, jedes Gitarrenriff und jede Bassdrum eindrucksvoll in Szene setzen.

Bei dem neu entwickelten Bandpass Subwoofer sind Gehäusegröße und Bestückung perfekt aufeinander abgestimmt. In dem resonanzarmen Gehäuse arbeiten zwei leistungsstarke 20 cm Woofer, die es in sich haben: Ausgestattet mit verwindungssteifen Papiermembranen mit Gummisicke und großen 2″/50 mm Schwingspulen auf Polyimidträgern sorgen die Treiber für kraftvollen Bass mit schnellem Antritt. Auch der hohe lineare Xmax Wert von +/- 5,5 mm spricht für sich…

Das Gehäuse ist aus stabilem MDF gefertigt und mit robustem Vlies überzogen. Der Port ist strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren. Die Rückseite des Gehäuses ist angeschrägt, damit die Basskiste bei der Platzierung an der Rücksitzlehne möglichst wenig Platz beansprucht. Über das kontaktsichere Druckterminal wird die Bassbox schnell mit dem Verstärker verbunden und kann bei Bedarf ebenso schnell wieder aus dem Kofferraum entfernt werden.

Die beeindruckende Leistung von 300 Watt und, der hohe Wirkungsgrad von 94 dB/1 W/1 m, die robuste Konstruktion sowie der attraktive Preis machen die ATB220 zu einem überzeugenden Gesamtpaket, mit dem sich Bass im Auto mit Leichtigkeit realisieren lässt.

Die Marke AXTON erfreut sich seit fast 30 Jahren hoher Beliebtheit bei Car-HiFi Enthusiasten. Die Produkte von AXTON werden regelmäßig in Fachzeitschriften für ihr hohes Preisleistungsverhältnisses ausgezeichnet. Das Sortiment umfasst Verstärker und verschiedene Lautsprecher für die PKW- und Reisemobil-Nachrüstung: Compo- und Coxialsysteme, Woofer, Subwooferkisten und auch kompakte Untersitzbässe.

