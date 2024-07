Auch in diesem Sommer finden wieder zahlreiche Outdoor-Veranstaltungen in besonderen Locations statt, die nicht unbedingt für Events dieser Art ausgelegt sind und die daher auch nicht über eine entsprechende Netzwerkinfrastruktur verfügen. Ob ein Vortrag im Weinberg, ein Festival auf einer großen Wiese oder ein Konzert in einem Burginnenhof – für Veranstaltungen in Locations dieser Art kann es lohnenswert sein, temporäre WLAN-Netzwerke bereitzustellen.

Heutzutage dient ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk auf Veranstaltungsgeländen schließlich nicht mehr nur als Internetzugang für Gäste, sondern ist auch für die Kommunikation und Abstimmung der Mitarbeiter und Organisatoren wichtig. Außerdem lassen sich wichtige Anwendungen wie Videoüberwachung, kontaktloses Bezahlen oder die Besucherzählung sowie IoT-Applications wie Licht- und Tontechnik über das WLAN-Netzwerk realisieren.

Auch auf dem weltbekannten Wacken Open Air oder der IAA in München kamen bereits WLAN Access Points sowie Richtfunk-Komponenten von Cambium Networks für eine temporäre Bereitstellung zum Einsatz, die für die Dauer der Veranstaltung installiert waren. Im neuen Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die Bereitstellung von temporären WLAN-Netzwerken für die Veranstaltungsbranche: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/temporaere-wlan-netzwerke/

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

