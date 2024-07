Akeneo startet neues Partnerprogramm für den App Store

Das Ziel: B2C- und B2B-Konsumenten können jederzeit die besten Kaufentscheidungen treffen

Düsseldorf – 17. Juli 2024_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product Information Management (PIM)-Lösungen, startet ein neu gestaltetes Partnerprogramm für seinen App Store und seine Technologiepartner. Der App Store von Akeneo ist der am stärksten vernetzte und erweiterbare Marktplatz für Product Experience Management (PXM). Er ermöglicht es Kunden, Produktinformationen in Marketing-, Vertriebs- und Kundensupportkanälen zu aktivieren, neue Datensätze zu integrieren, Produkterlebnisse mit KI anzureichern sowie die Akeneo Product Cloud-Lösung generell an ihre eigenen individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen.

„Nach der Ankündigung der Akeneo Product Cloud war der Start des neuen App Store Partnerprogramms der nächste logische Schritt in unserer Mission, unseren Kunden Mehrwert und Flexibilität zu bieten und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten für unsere Partner zu schaffen“, sagt Kristin Naragon, Chief Strategy Officer bei Akeneo.

Seit der Gründung verfolgt Akeneo einen Ökosystem-Ansatz. Das Partnerprogramm hat schon immer sowohl Systemintegratoren als auch komplementäre Technologieanbieter unterstützt. Jetzt bietet das erneuerte Partnerprogramm noch mehr Unterstützung für komplementäre ISVs, die daran interessiert sind, Lösungen für Marken und Einzelhändler anzubieten, die in eine PX-Strategie investieren.

Zu den Highlights des neuen Partnerprogramms gehören:

-Enablement-Videos auf Abruf über die Partner Academy sowie ein neuer Helpdesk für Support-Fragen im Zusammenhang mit der App-Entwicklung

-Enablement-Programmierung für gemeinsame Mehrwertangebote und Anwendungsfälle

-Co-Marketing-Maßnahmen wie Fallstudien, Demo-Tage und Sponsoringmöglichkeiten für Veranstaltungen

„Unsere Integration in den Akeneo App Store und unsere Partnerschaft mit Akeneo bieten unseren gemeinsamen Kunden, die zunehmend nach einem stärker integrierten Technologie-Stack suchen, einen echten Mehrwert“, so Nick Panagopoulos, VP Global Strategic Alliances bei Transperfect. „Der In-App App Store macht es unseren Kunden nicht nur leicht, unsere Lösung zu finden, sondern senkt auch die Gesamtbetriebskosten für die Verbindung unserer beiden Systeme, was zu einer höheren Zufriedenheit unserer gemeinsamen Kunden führt.“

„Mit einer wachsenden Anzahl von Unternehmen, die einen kompatiblen Ansatz für ihre Technologiestrategie verfolgen, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, Integrationen und starke Beziehungen mit wichtigen Akteuren in diesem Bereich wie Akeneo zu haben“, erklärt Eli Finkelshteyn, Gründer und CEO von Constructor. „Wenn Kunden weniger Zeit für den Aufbau und die Pflege der Verbindung zwischen unseren beiden Plattformen aufwenden müssen, können sie effizienter und effektiver mit ihrem Tech-Stack arbeiten und sich darauf konzentrieren, bessere Erfahrungen für ihre Endkunden zu schaffen und den Umsatz zu steigern.“

Composable Commerce als wegweisender Trend

Das neue Programm wurde aufgrund des Erfolgs des Akeneo App Stores entwickelt, der im Frühjahr 2022 angekündigt wurde und über 200 Integrationen bietet. Als langjähriges Mitglied der MACH Alliance unterstützt Akeneos Engagement für einen Ökosystem-Ansatz Kunden dabei, schneller eine Composable-Strategie zu verfolgen, entweder parallel zu den großen Legacy-Systemen oder vollständig modular. Tatsächlich sind bereits 17 von der MACH Alliance zertifizierte Technologieunternehmen Teil des Programms, von denen 12 über vorgefertigte Integrationen im Akeneo App Store verfügen, zusätzlich zu den vorgefertigten Integrationen mit ISVs wie Salesforce, SAP und Adobe.

Kurzum: Akeneo macht es Marken und Einzelhändlern leicht, in eine PX-Strategie zu investieren, unabhängig davon, welche Technologie sie heute im Einsatz haben oder in Zukunft benötigen.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

