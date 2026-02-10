Berlin treibt Verwaltungsdigitalisierung voran – mit Formularlösungen von cit

Fachkräfte und Unternehmen können Anträge schnell und komfortabel online erledigen. Digitale Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse erfährt bundesweite Aufmerksamkeit.

Dettingen/Teck, 10.02.2026 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gratuliert dem Land Berlin zu den deutlichen Fortschritten bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen für Wirtschaft und Fachkräfte. Die kürzlich vorgestellte Bilanz der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zeigt, dass Berlin sein Aktionskonzept zur Digitalisierung der Verwaltung für die Wirtschaft konsequent umsetzt. Insbesondere bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nimmt das Land eine Vorreiterrolle ein.

Über den Digitalen Wirtschaftsservice DIWI stehen nach Angaben der Senatsverwaltung derzeit 459 digitale Verwaltungsleistungen für Fachkräfte, Selbstständige, Unternehmer und Gewerbetreibende zur Verfügung. Besonders stark nachgefragt sind demnach Gewerbemeldungen. Bis Oktober 2025 wurden rund 80.000 An-, Um- und Abmeldungen online abgewickelt. Auch die digitalen Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse werden intensiv genutzt. Hier verzeichnete Berlin bis Oktober 2025 mehr als 1.200 Verfahren. Die eingesetzten Online-Formulare basieren auf der Lösung cit intelliForm.

Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, erklärte anlässlich der Vorstellung der Bilanz: „Unsere Gewerbetreibenden, Gründerinnen und Gründer und Fachkräfte aus dem Ausland profitieren von inzwischen über 450 digitalen Leistungen, erheblich vereinfachten Gründungsprozessen und einer Infrastruktur, die mit 5G, Glasfaser und Gigabit hohe Maßstäbe setzt.“

Auch auf Bundesebene stoßen die Berliner Verfahren auf Aufmerksamkeit: Bundeskanzler Friedrich Merz lobte bei seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus die Fortschritte Berlins. Besonders gut habe ihm gefallen, dass Berlin bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse offensichtlich sehr viel weiter sei als andere Länder. Die Bundesregierung könne von diesen Erfahrungen profitieren, um Verfahren bundesweit zu vereinfachen.

Die digitalen Verfahren ermöglichen es Fachkräften und Unternehmen, Anträge vollständig online zu stellen. Sie erhöhen die Transparenz für Antragstellende und Arbeitgeber und tragen zu effizienteren Abläufen in der Verwaltung bei.

„Berlin zeigt, wie digitale Verwaltungsverfahren praxisnah umgesetzt und erfolgreich genutzt werden können“, sagt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH. „Ob bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse oder bei der Online-Abwicklung von Gewerbemeldungen – unsere Formularlösungen bilden die Basis für diese Effizienz und Nutzerfreundlichkeit. Wir freuen uns, die digitale Verwaltung in Berlin seit Jahren unterstützen zu dürfen.“

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

