Kostenloser Microsoft-365-Security-Scanner von CoreView

Bewertung der Tenant-Sicherheit und Identifizierung kritischer Lücken

Der Microsoft-365-Spezialist CoreView stellt ab sofort seinen kostenlosen Microsoft 365 Tenant Security Scanner zur Verfügung. Er analysiert unkompliziert die Tenant-Konfigurationen anhand der Center for Internet Security (CIS) Microsoft 365 v6.0.0-Richtlinien sowie bewährter Zero-Trust-Praktiken. Auf diese Weise erhalten Sicherheitsverantwortliche ein klares Bild der Sicherheitslage und können gezielt Abhilfemaßnahmen einleiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen portalbasierten Bewertungen, bei denen verschiedene Bereiche wie Entra ID, bedingter Zugriff, Authentifizierungsmethoden oder Gast-Zugriff manuell abgearbeitet werden müssen, läuft der Scanner über PowerShell. Er erstellt einen Offline-HTML-Bericht über die allgemeine Sicherheitsbewertung inklusive eine nach Prioritäten geordnete Aufschlüsselung der Ergebnisse. Dabei konzentriert sich der Report auf umsetzbare und wirkungsvolle Kontrollmaßnahmen wie die Unterbindung veralteter Authentifizierungsmethoden oder die Durchsetzung einer robusten Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Zudem wird ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeiten zur Erstellung neuer Tenants sowie von Gast-Konten und Einladungen zur Zusammenarbeit gelegt.

„Der Schutz des Microsoft-365-Tenents ist eine kontinuierliche Herausforderung. Die nativen Tools von Microsoft sind komplex und ihre Nutzung recht aufwändig. Zudem bieten sie keinen klaren Überblick darüber, ob wichtige Sicherheitsrichtlinien konsequent durchgesetzt werden“, erklärt Carlos Ferro, Vice President EMEA Sales von CoreView. „Mit unserem Scanner geben wir Sicherheitsverantwortlichen ein effektives Tool an die Hand, mit dem sie schnell und einfach Defizite erkennen und so gezielt adressieren können.“ Erst kürzlich zeigte der Report „The State of Microsoft 365 Security 2025“ ( https://www.coreview.com/resource/coreview-state-of-microsoft-365) gefährliche Fehleinschätzungen über scheinbar grundlegende Microsoft-365-Sicherheitsfunktionalitäten. So geht jeder zweite IT-Verantwortliche weltweit fälschlicherweise davon aus, dass Microsoft automatisch Backups der M365-Tenant-Konfigurationen erstellt.

Das Tool kann unter https://www.coreview.com/free-tool/tenant-security-scanner kostenlos heruntergeladen werden.

CoreView stärkt die Resilienz des Microsoft-365-Tenant und schützt die Konfigurationen, Identitäten und Zugriffe. Die Plattform härtet Tenants gegen Angriffe, reduziert übermäßige Benutzerrechte sowie den Blast Radius, identifiziert Manipulationen und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Mit Fokus auf den Tenant bietet CoreView Schutz für Microsoft 365 und Entra und stellt so sicher, dass Unternehmen Kompromittierungen verhindern, Angriffen standhalten und nach Cybervorfällen rasch die gewünschte Tenant-Konfiguration wiederherstellen können. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

Firmenkontakt

CoreView

Anna Michniewska

Corso Como 15

20154 Milano

+39.02.89059022



https://www.coreview.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 302

80687 München

0162 916 5189



https://weissenbach-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.