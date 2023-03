BLUETTI PV420: Mobiles PV-Modul mit bis zu 420W Leistung

Überall effizient und flexibel Solarstrom erzeugen

Stuhr – 27. März 2023 -Solarenergie zu nutzen liegt nach wie vor absolut im Trend. Das gilt gleichermaßen für unterwegs, beim Camping oder Van Life, aber auch für Zuhause. Solarsysteme liefern saubere Energie, helfen die Stromrechnung zu senken und können Sicherheit bei einem Stromausfall bieten. All das im Rahmen einer überschaubaren Investition und je nach Bedarf und Anwendungsfall skalierbar. BLUETTI unterstützt diesen Trend aktiv durch sein breites, stetig wachsendes Portfolio für jeden Bedarf. Neustes Produkt im Bereich der mobilen, faltbaren Solarpanel ist das PV420.

Das PV420 liefert die größte Leistung im Vergleich zu den Solarpanel-Reihen, die BLUETTI je hergestellt hat. Mit einer Solarleistung von bis zu 420 W und einer maximalen Umwandlungsrate von 23,4 %, können so bei Sonnenschein ca. 2 kWh in sechs Stunden erzeugt werden. Genügend Strom, um viele wichtige Geräte stundenlang zu betreiben.

BLUETTI stattet die PV420 mit monokristallinen Solarzellen und mehrschichtigem ETFE aus, um eine bessere Lichtdurchlässigkeit, eine höhere Umwandlungseffizienz und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Die ETFE-beschichtete Oberfläche entspricht der Schutzart IP65, um Spritzwasser, Kratzer und Staub abzuwehren, wodurch sie ideal für den Einsatz selbst unter extremen Wetterbedingungen geeignet ist.

Viele Faktoren können die Effizienz von Solarmodulen beeinflussen, wie z. B. Sonnenlichtintensität, Verschattung, Modulausrichtung usw. Das PV420 verfügt über einen einfach aufzustellenden Ständer, der auf den optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet werden kann, um die größtmögliche Energie aus dem Sonnenschein zu holen. Sie müssen sich nicht ausschließlich auf das Stromnetz verlassen, um die Powerstation zu Hause oder unterwegs aufzuladen.

Das PV420 Solarmodul ist perfekt kompatibel mit den BLUETTI-Powerstations, einschließlich AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 und EP500Pro, sowie anderen Powerstations von unterschiedlichen Anbietern, die MC4-Anschlüsse und eine konstante Ausgangsspannung haben.

Verfügbarkeit

Das BLUETTI PV420 ist ab sofort verfügbar. Bis zum 29. März 2023 ist es noch zum Einführungspreis von 899 Euro erhältlich.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/

