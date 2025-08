Boardinghouse Betreiber Hotel Investments AG

Hotel Investments AG: Boardinghouse Betreiber Deutschland, Österreich & Schweiz

Boardinghouse Betreiber auf Expansionskurs: Hotel Investments AG sucht neue Boardinghouse Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein etablierter Hotelinvestor, intensiviert die Aktivitäten ihrer Boardinghouse Betreiber im Segment der temporären Wohnformen und sucht gezielt nach weiteren Boardinghouse Immobilien zur Pacht oder zum Kauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Boardinghouse Betreiber plant gezielten Ausbau des Portfolios

Die Hotel Investments AG verfolgt mit ihren erfahrenen Boardinghouse Betreibern eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Ziel ist es, das bestehende Netzwerk an modernen Boardinghouses in wirtschaftlich attraktiven Regionen der DACH-Region signifikant zu erweitern. Via www.serviced-apartments.ag baut die Hotel Investments AG ihr Engagement im Bereich Boardinghouse konsequent weiter aus.

Boardinghouse Immobilien gesucht: Fokus auf zentrale Lagen in Metropolregionen

Der Boardinghouse Betreiber legt bei der Objektauswahl besonderen Wert auf:

– Innenstadtlagen mit hoher Aufenthaltsqualität

– Städte mit starker Wirtschaftskraft und guter Verkehrsanbindung

– Metropolregionen wie Berlin, Hamburg, München, Basel, Wien oder Zürich

Gesucht werden sowohl Neubauten als auch Bestandsimmobilien, sofern sie sich für die Nutzung als Boardinghouse eignen.

Anforderungen der Boardinghouse Betreiber an Immobilien

Um dem Bedarf an komfortablen und langfristig nutzbaren Wohnlösungen gerecht zu werden, sollten angebotene Objekte folgende Kriterien erfüllen:

– Mindestens 2.500 m² Bruttogrundfläche

– 80 bis 150 Apartments oder mehr

– Moderne Grundrisse für Langzeitaufenthalte

– Gute Infrastruktur mit ÖPNV-Anbindung, Nahversorgung und Nähe zu Geschäftszentren

Boardinghouse Betreiber mit Blick auf nachhaltige Expansion

Der steigende Bedarf an flexiblen Wohnkonzepten durch Businessgäste, Expats und Projektmitarbeiter macht Boardinghouses zunehmend attraktiv, sowohl für Betreiber als auch für Investoren. Die Hotel Investments AG agiert mit ihrem Boardinghouse Betreiber mit Weitblick.

Jetzt Boardinghouse Immobilie anbieten

Die Hotel Investments AG ist ein bekannter Investor und agiert mit ihren Boardinghouse Betreibern im deutschsprachigen Raum. Mit Fokus auf Hotel- und Boardinghouse-Immobilien agiert das Unternehmen gemeinsam mit namhaften Partnern in den Bereichen Hotelexpansion, Betreiberlösungen und Immobilienmanagement.

Eigentümer von geeigneten Objekten sind eingeladen, ihre Immobilien zur Prüfung bei der Hotel Investments AG einzureichen. Dabei stehen sowohl die Übernahme von Bestandsimmobilien als auch Neubauobjekte im Fokus.

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und Boardinghouse Betreiber Deutschland, Österreich & Schweiz:

www.serviced-apartments.ag

www.hotel-investments.ch

www.hotelbetreiber.com

www.hotelinvestoren.com

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.