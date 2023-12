Callstel Geldbeutel- und Gegenstandsfinder im Kreditkartenformat

Perfekt für Apple-Geräte: Gegenstände auch weltweit orten

– Passt in das Kartenfach des Geldbeutels

– MFi-zertifiziert und so perfekt für die Verwendung mit Apple-Geräten

– Kompatibel zur iOS-App „Wo ist?“

– Standort-Bestimmung durch Standort-Anzeige in App

– Weltweite Ortung über Millionen von iOS-Geräten

– Super-Slim-Batterie für bis zu 2 Jahre Laufzeit

Nie wieder verlegte Dinge suchen: Einfach den MFI-zertifizierten Geldbeutel- und Gegenstandsfinder von

Callstel per Bluetooth mit dem iPhone, iPad oder Mac verbinden. Dann legt man ihn in das Portemonnaie

oder befestigt ihn beispielsweise am Schlüsselbund. Schon checkt man in der „Wo ist?“-App, wo sich das

Gesuchte befindet.

Weltweite Ortung: Auch wenn sich der Finder außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet, erfährt man,

wo man den Regenschirm stehen gelassen oder den Schlüsselbund verloren hat – dank Millionen von iOS-Geräten.

Ist eines in der Nähe, empfängt es das Bluetooth-Signal des Finders und sendet den Standort an

die iCloud. Natürlich anonym und verschlüsselt, so dass die Privatsphäre geschützt bleibt.

– Im Kreditkartenformat: passt auch in das Kartenfach Ihres Geldbeutels

– MFi-zertifiziert: kompatibel zu Geräten von Apple sowie zur App „Wo ist?“

– Bluetooth 5.2 für Verbindung zum Apple-Gerät

– Reichweite: bis zu 20 m (freies Feld)

– Standort-Bestimmung durch Anzeige in App

– Weltweite Ortung: Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud

senden

– Integrierte Öse zur Befestigung am Schlüsselbund

– Stromversorgung: integrierte, nicht austauschbare Super-Slim-Batterie für bis zu 2 Jahre Laufzeit

– Maße: 86 x 54 x 3 mm, Gewicht: 17 g

– Schlüssel- und Gegenstands-Finder inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107414289

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5416-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5416-5150.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/neRJHB5w4E4kS3c

