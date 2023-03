cbs ist Top-Arbeitgeber für Einsteiger

Globale Unternehmensberatung wird erneut für karrierefördernde Trainee-Programme ausgezeichnet

Heidelberg, 15. März 2023 – cbs Corporate Business Solutions ist ein Top-Arbeitgeber für junge Berufseinsteiger. Die globale Unternehmensberatung hat erneut das begehrte Siegel für faire und karrierefördernde Trainee Programme erhalten, das jährlich vom Berliner Trendence Institut verliehen wird. cbs gehört damit zu einem exklusiven Kreis von deutschlandweit nur 57 Unternehmen. Grundlage der in dieser Form einzigartigen Auszeichnung ist eine vom Institut für Personalwirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München entwickelte Charta für Trainee-Programme.

Die Zertifizierung des Trendence Instituts schließt eine rechtliche Lücke auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Denn bisher sind Trainee-Programme rechtlich nicht reglementiert. Das bedeutet: Jeder Arbeitgeber kann sie so umsetzen, wie er es für richtig hält. Um die Arbeitgeber kenntlich zu machen, die eine vorbildliche Trainee-Ausbildung anbieten, entwickelte das Trendence Institut mit der LMU ein Audit, das fundierte Richtlinien für die Umsetzung eines Trainee-Programms festlegt und prüft. In ihr sind inhaltliche Anforderungskriterien fixiert, zu denen eine faire Vergütung genauso gehört wie karrieregerechte Entwicklungsziele. Alle Ansprüche werden von den HR-Experten regelmäßig überprüft.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Hochmotivierte Berufseinsteiger bestmöglich zu fördern – das ist unser Ziel. Wir wollen die Fach- und Führungskräfte von morgen ausbilden, langfristig entwickeln und auch bei cbs halten,“ betont Katja Heydemann, für das Trainee Programm verantwortliche HR-Spezialistin bei cbs.

„Das Binden von Mitarbeitern wird immer wichtiger. Gerade durch das Trainee Programm wird früh ein Zusammenhalt geschaffen, der lange trägt, auch deshalb, weil wir jungen Berater:innen tolle Entwicklungschancen bieten. Das Resultat: Wir haben jedes Jahr ehemalige Trainees, die ihr zehnjähriges oder sogar 15-jähriges Jubiläum bei cbs feiern,“ erklärt Victoria Spannagel, Leitern HR-Management bei cbs.

Max Thür hat das cbs Trainee Programm im Jahr 2016 erfolgreich absolviert, inzwischen ist er Senior Manager bei cbs und leitet strategische Innovationsprojekte im Bereich SAP Financials. Er sagt: „Das Trainee Programm ist sehr facettenreich. Es bietet nicht nur viel in puncto technische Einführung in SAP, es hält auch, was es verspricht. Vor allem eine stetig steigende Lernkurve. Und, dass ein Zusammenhalt innerhalb der Trainee-Gruppe entsteht und auch danach aufrechterhalten wird. Einen besseren Einstieg als Berater hätte ich mir nicht wünschen können.“

cbs ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Derzeit beschäftigt cbs rund 1.200 Mitarbeitende an 22 Standorten. Zum cbs-Team gehören zahlreiche Trainees, die nach ihrer akademischen Ausbildung im Laufe ihrer Ausbildungszeit verschiedene operative Unternehmenseinheiten durchlaufen und so auf ihre spätere Tätigkeit in der Beratung vorbereitet werden.

Das cbs Trainee-Programm bietet Absolventen einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Gehalt. Es umfasst eine technische Einführung in SAP, intensive Schulungen an der SAP Academy mit den entsprechenden Zertifizierungen, Best Practices aus der Beratung, Soft Skills, Teambuilding-Events und eine praxisnahe Case Study.

cbs startet jedes Jahr zwei Trainee-Programme, eines im Frühjahr und eines im Herbst. Engagierte Berufseinsteiger mit abgeschlossenem Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften können sich das ganze Jahr über für die zertifizierte Ausbildung zum SAP-Unternehmensberater, zum Technologieberater oder zum Business Consultant bewerben.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040



http://www.cbs-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.