Censys ARC: neues Forschungsteam für die Analyse von globalen Sicherheitslücken und Schwachstellen

Detaillierte Auswertungen als Grundlage für Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen

31. März 2026 – Censys, ein führender Anbieter im Bereich Internet Intelligence, Attack Surface Management und Threat Hunting, stellt sein Forschungsteam neu auf. Mit Censys ARC setzt ein spezialisiertes Forschungsteam die Forschungsarbeit der letzten Jahre als eigenständige Abteilung weiter fort. Das Advanced Research Collective fokussiert sich darauf, aktuelle Bedrohungen durch moderne Forschung und Analysen sichtbar zu machen. Die Erkenntnisse liefern Unternehmen wichtige Informationen, um aktuelle Cyberbedrohungen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.

Das Team besteht aus erfahrenen Security-Forschern, Threat-Analysten und Ingenieuren und greift auf die globalen Internet-Telemetriedaten der Censys Internet Map zurück. In tiefgehenden Auswertungen untersucht Censys ARC Bedrohungsinfrastrukturen und risikoreiche Angriffsflächen. Die Forschungserkenntnisse tragen zur Stärkung der weltweiten Cybersecurity bei. Dazu gehört unter anderem:

– kritische Infrastrukturen schützen: Die Forscher von Censys identifizierten mehr als 400 ungeschützte Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und arbeiteten mit Regierungsbehörden zusammen, um über 96 % der ungeschützten Systeme in US-amerikanischen Wasserversorgungsanlagen zu sichern. Auch in Deutschland trugen die Forschungen dazu bei, exponierte Systeme in kritischen Infrastrukturen sowie OT-Umgebungen zu identifizieren.

– Bedrohungsinfrastrukturen unterbrechen: Censys hat bösartige Infrastrukturen mit staatlichen Akteuren in Verbindung gebracht, globale Malware-Kampagnen kartiert und Sicherheitsverantwortlichen dabei geholfen, gefährliche neue Angriffsmethoden zu verstehen.

– kritische Sicherheitslücken identifizieren und analysieren: Das Forschungsteam hat wichtige Informationen zu weltweiten Sicherheitslücken veröffentlicht, darunter die Aufdeckung Tausender exponierter Instanzen von Large Language Modules (LLM) und die Verfolgung exponierter Geräte im Zusammenhang mit globalen Konflikten.

– Internetrisiken vergleichen: Für den jährlichen State of the Internet Report nutzen die Forscher die umfassenden Daten der Internet Map, um eine eingehende Analyse der dringlichsten Bedrohungen und Trends zu liefern.

– zeitnahe Einblicke in aktiv ausgenutzte Schwachstellen bereitstellen: Die Rapid-Response-Analysten von Censys sind in der Cybersecurity eine wichtige Ressource zum Verständnis kritischer Schwachstellen.

„Unsere Forscher gehören zu den weltweit führenden Experten, ihre Arbeit prägt das Verständnis der Branche für das Verhalten und die Risiken im Internet mit“, sagt Michael Schwartz, Director of Research and Security bei Censys. „Censys ARC setzt diese Arbeit fort und treibt sie weiter voran. Damit bekräftigen wir unser Bekenntnis zu fundierten, datengestützten Erkenntnissen, auf die Sicherheitsverantwortliche sofort reagieren können.“

Am 16. April stellt Censys sein neues Forschungsteam näher vor. Interessierte können sich für die Veranstaltung in Brüssel anmelden: https://info.censys.com/2026-censys-briefing-in-brussels

Censys ARC stellt die neuesten Insights rund um Bedrohungen und Threats regelmäßig in einer Webinar-Reihe vor. Erfahren Sie mehr: https://info.censys.com/arc-webcast

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

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S Main St 116 ½

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