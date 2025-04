Censys auf der Cyber Threat Intelligence Conference 2025 in Berlin

Präventive Cybersicherheit mit Threat Hunting und Attack Surface Management

Berlin, 15. April 2025 – Censys, Anbieter der führenden Internet Intelligence Platform für Threat Hunting und Attack Surface Management, ist als Aussteller auf der diesjährigen Cyber Threat Intelligence Conference des Verbands FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) vertreten. Die Konferenz findet vom 21. bis 23. April 2025 statt und versammelt internationale Fachleute aus der Cybersicherheit. Als Aussteller präsentiert Censys auf der Veranstaltung seine Plattform zur umfassenden Erkennung, Analyse und Überwachung von internetbasierten Assets und Online-Angriffsflächen. Die Tools Censys Platform und Censys Attack Surface Management ermöglichen eine verlässliche Sicherheits- und Risikoanalyse.

Mit den Lösungen können Kunden einschließlich Unternehmen und Behörden verborgene IT-Risiken aufdecken, schädliche Infrastrukturen aufspüren und digitale Infrastrukturen kontinuierlich überwachen. Auf Basis der Daten sind entsprechende gezielte Gegenmaßnahmen ableitbar, wodurch sich Unternehmen und Behörden proaktiv vor Cyberbedrohungen schützen können. Die Censys Platform baut auf der weltweit größten und genauesten eigenen Internet-Intelligence-Infrastruktur auf, die ständig mehr als fünf Milliarden mit dem Internet verbundene Dienste überwacht.

Censys Platform ist eine einheitliche Plattform, die Security-Teams den proaktiven Schutz vor Cyberbedrohungen ermöglicht. Auf Basis der Censys Internet Map bietet Censys Platform einen ganzheitlichen Überblick über die globale Internetlandschaft und ermöglicht kontextbezogene und historische Einblicke in die von Censys überwachten Geräte und Dienste. Mit der Plattform können IT-Sicherheitsteams Echtzeitdaten über ihre externe Angriffsfläche erhalten, Vorfälle untersuchen und bösartige Infrastrukturen aufspüren. Zudem sind sie in der Lage, benutzerdefinierte Bedrohungsdaten zu erstellen. Dies verbessert die Möglichkeiten, die eigene Infrastruktur proaktiv zu verteidigen oder potenzielle Risiken bei Dritten, beispielsweise Lieferanten, zu erkennen.

Censys Attack Surface Management erkennt alle mit einem Unternehmen oder einer Behörde verbundenen Assets. Kunden erhalten somit ein vollständiges und stets aktuelles Bild ihrer externen IT-Angriffsfläche, einschließlich Drittanbieter. Dies erlaubt es IT-Security-Teams, kritische Schwachstellen oder fortgeschrittene Bedrohungen zu erkennen und priorisiert zu beheben. Mit einer nahtlosen Integration von Bedrohungsdaten, Asset-Discovery und kontinuierlicher Analyse ist das Tool sehr nützlich für Security- und Incident Response-Teams.

„Unsere Tools machen das Internet transparenter und sicherer und versorgen Security-Teams mit aktuellen, strukturierten und verwertbaren Daten über ihre digitalen Infrastrukturen und Assets“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director D-A-CH & Central Europe bei Censys. „So lassen sich bisher unbekannte Assets aufspüren und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, wodurch Unternehmen und Behörden vor Bedrohungen geschützt und den wachsenden Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind. Wir freuen uns auf viele spannende Gespräche mit der internationalen Community von Incident Response-Teams auf der Cyber Threat Intelligence Conference in Berlin. Insbesondere freuen wir uns, die neuen, erweiterten Features unserer Censys Platform vorzustellen.“

Unter https://censys.com/resources/advisories finden Sie Einblicke und Hinweise zu aktuellen Bedrohungen weltweit.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

