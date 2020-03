Checkmarx vereinfacht das automatisierte Application Security Testing in modernen Entwicklungs- und DevOps-Umgebungen

Neue Funktionen für die nahtlose AST-Automatisierung vom Scan bis zum Ticket – für einen optimalen “Flow” in der DevOps-Pipeline

München, 2. März 2020 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Software-Security für DevOps, erweitert seine marktführende Software-Security-Plattform um eine neue Komponente – für die nahtlose Implementierung und Automatisierung von Application Security Testing (AST) in modernen Entwicklungs- und DevOps-Umgebungen.

Checkmarx “Flow” (CxFlow) ist das neue Orchestrierungsmodul für die Checkmarx Software-Security-Plattform, das eng in die Koordinierungsprozesse von Anwendungs-Releases und agile Planungstools integriert ist. Das Modul optimiert den “Flow” in der sicheren Software-Entwicklung und stellt aussagekräftige Ergebnisse über Schwachstellen bereit. CxFlow beseitigt Konflikte zwischen Entwicklung, DevOps und DevSecOps und beschleunigt so Implementierungen. Mit der direkten Integration in Quellcode-Verwaltungssysteme oder CI/CD-Tools lässt sich der Code darüber hinaus frühzeitig im Managementprozess scannen. CxFlow liefert als einzige Lösung eines AST-Anbieters eine End-to-End-Automatisierung – vom Scan bis zum Ticket.

Laut Gartner “sollte das Sicherheits- und Risikomanagement, das die Anwendungs- und Datensicherheit gewährleistet, Tests für Security und Compliance-Konformität nahtlos in DevSecOps integrieren, so dass Entwickler ihre CI-/CD-Toolchain nie verlassen müssen.”1

Mit CxFlow erweitert Checkmarx die Automatisierungs-Features seiner Software-Security-Plattform und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Software-Security zu optimieren, ohne die Workflows ihrer Entwickler zu bremsen. Darüber hinaus hält CxFlow einige Highlights bereit:

-End-to-End-Automatisierung – vom Scan bis zum Ticket: CxFlow scannt unkompilierten Code und automatisiert die erforderlichen Schritte, um die Anwendung in den AST-Framework eines Unternehmens zu integrieren. Das spart Zeit für aufwendige manuelle Konfigurationen und ermöglicht es Usern, Ergebnisse basierend auf den Richtlinien eines Fehler-/Backlog-Managementsystem zu veröffentlichen und zu aktualisieren, damit Anwendungsteams diese tracken können.

-Nahtlose Integration in moderne Development-Ökosysteme: CxFlow lässt sich einfach in Orchestrierungstools für Anwendungs-Releases und agile Planungstools wie GitHub, GitLab, BitBucket, Azure DevOps und Jira integrieren – für vollständig automatisierte Scan-Prozesse und handlungsrelevante Ergebnisse in DevOps-Umgebungen.

-Zentrales Management: CxFlow treibt als zentrale Schnittstelle für die Konfiguration und Orchestrierung zwischen dem Entwickler Toolset und der Checkmarx Software-Security-Plattform die AST-Automatisierung voran. Das erleichtert Unternehmen das Onboarding von Entwickler-, Security- und Operationsteams und die Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien und DevSecOps-Prozessen.

“Das vorrangige Ziel eines Application-Security-Testing-Programms ist es, Risiken für das Unternehmen zu minimieren, ohne dabei die Software-Release-Zyklen auszubremsen. Das funktioniert nur mit einer durchdachten Planung und einem automatisierten Security-Testing. Dies stellt jedoch für viele Unternehmen eine Hürde dar”, sagt Nir Livni, VP of Products bei Checkmarx. “Mit CxFlow adressiert Checkmarx genau diese Herausforderungen bei der Automatisierung mit einer Best-in-Class-Lösung und -Methode, die im Einklang mit der “you code it, you own it”-Philosophie steht. Unternehmen identifizieren und beheben so Software-Schwachstellen in schnelllebigen Entwicklungsumgebungen.”

“Vielen unserer Kunden im DACH-Markt wird zunehmend bewusst, dass sie nur durch schnelle Anwendungsentwicklung langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Daher setzen immer mehr Unternehmen auf agile Entwicklungsmethoden mit kurzen Release-Zyklen”, ergänzt Dr. Christopher Brennan, Regional Director DACH bei Checkmarx. “Um das hohe Tempo halten zu können, müssen Entwicklungsprozesse umfassend automatisiert werden. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden im deutschsprachigen Raum mit CxFlow nun ein Modul zu präsentieren, mit dem sie ihre Prozesse noch effizienter automatisieren und ihren Workflow optimieren.”

Verfügbarkeit

CxFlow wurde bei ausgewählten Checkmarx Kunden bereits erfolgreich implementiert und ist ab sofort erhältlich.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder vereinbaren Sie eine Demo.

1Gartner “12 Things to Get Right for Successful DevSecOps,” Neil MacDonald, Dale Gardner, 19. Dezember 2019

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für 42 Prozent der Fortune 100 und der Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

Firmenkontakt

Checkmarx Ltd.

Dr. Christopher Brennan

c/o: Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

+49 175 2676 264

christopher.brennan@checkmarx.com

https://www.checkmarx.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

+49 9131 81281-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de/