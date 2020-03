Hochrangige Unternehmer beim World Technology Leader Award

Am 22. April werden die Gewinner der aktuellen Runde des World Technology Leader geehrt.

Gastgeber ist in diesem Jahr Österreich. Namhafte internationale Unternehmer und Experten sind

vor Ort.

Die besten Strategien und Konzepte für zukunftsorientierte Unternehmen werden bei dem Festakt

am der MCI Hochschule in Innsbruck gekürt. Die Bühne gehört am Abend den aktuellen Preisträgern

des internationalen Awards. Doch bereits den ganzen Tag über werden in Praxisberichten und

Expertenvorträgen Trends und Beispiele den rund 300 internationalen Unternehmensinhabern und

CEO geboten werden.

Chef eines der weltweit größten Onlinehändler vor Ort

So wird mit Dr. Michael Otto der CEO der Otto Group zum Thema “Digitalisierung und Werte: Passt

das noch zusammen?” sprechen. Die Otto Group ist eine weltweit agierende Handels- und

Dienstleistungsgruppe mit rund 52.560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von

13,4 Milliarden Euro. Mit 30 wesentlichen Unternehmensgruppen ist sie in mehr als 30 Ländern

Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens präsent. Die Otto Group gehört mit einem Onlineumsatz

von 7,7 Milliarden Euro zu den weltweit größten Onlinehändlern.

Ebenfalls sprechen wir mit Timm Mittelsten Scheid der Gesellschafter von Vorwerk, ein

Unternehmen im Consumer-Bereich, das weltweit über 623.000 Menschen beschäftigt. Vorwerk hat

sich im Laufe der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte von einer Teppichfabrik zu einer breit

aufgestellten, internationalen Unternehmensgruppe entwickelt. Mit innovativen Produkten wie dem

Thermomix kann es globalen Erfolg aufweisen.

Was Nation Branding mit Unternehmen zu tun hat

Inhaber der internationalen, in Österreich ansässigen Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist

Erich Falkensteiner. Er wird über “Strategie und Innovation: Möglichkeiten und Erfahrungen aus dem

Unternehmerdasein” referieren. Was Nation Branding mit Unternehmen zu tun hat, wird Urs Weber,

Generalsekretär der Handelskammer Schweiz, Österreich, Liechtenstein, thematisieren. Mit Thoman

Gaiswinkler und Katharina Callaghan werden zudem die Europa-Verantwortlichen des weltweit

größten Karrierenetzwerkes LinkedIn über die Möglichkeiten desSocial Media Recruitings sprechen.

Der Abend gehört gehört dann ganz praxisnahen unternehmerischen Erfolgsgeschichten, wenn die

diesjährigen Preise des World Technology Leader Awards verliehen werden, zu denen im Vorjahr

beispielsweise Unternehmen wie Ericsson, SpaceX oder Volvo zählten.

Interessenten an einer Teilnahme am Event können sich formlos bei team@world-technology-

leaders.com melden. Über diese Kontaktadresse können auch noch bis 20. März 2020

Bewerbungsbögen für den World Technology Leader Award angefordert werden.

