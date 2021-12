CLOUD INSPIRATION DAY 2022 von Controlware: Nahezu 100 Teilnehmer tauschten sich aus

Dietzenbach, 16. Dezember 2021 – Beim virtuellen CLOUD INSPIRATION DAY 2022 von Controlware am 14. Dezember diskutierten rund 100 IT-Experten über Themen rund um Cloud Computing – immer mit Blick auf die Zukunft.

Noch immer finden aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen nur virtuell statt, so wurde auch der erste CLOUD INSPIRATION DAY 2022 von einer Präsenzveranstaltung in ein Online-Event umgewandelt, zu dem Controlware gemeinsam mit den Partnern HashiCorp, Thales und F5 einlud.

Digitalisierungsexpertin Malou Blomstrand, Inhaberin des Coaching-Unternehmens HEADFOOT, bot mit spannenden Einblicken zum Mehrwert von Daten für IT und Business den perfekten Start in einen ebenso arbeitsintensiven wie erkenntnisreichen Tag. Der Vormittag stand mit Cloud-Strategien, Modern Work und Compliance-Themen anschließend ganz im Zeichen der digitalen Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen im Jahr 2022 beschäftigen müssen.

Unter dem Motto “Management? Das ist so was von Gestern” eröffnete Qualitätsmanagement-Experte Georg Haupt, Berater und Trainer beim Informatik-Coaching-Unternehmen oose das virtuelle Event. Das Agile Manifest war die Brücke zum Vortrag von Peter Kiehn, Controlware Squad Lead. Er zeigte auf, dass bewährtes Vorgehen im Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition nicht nur den Bereich Software-Entwicklung im Umfeld Arbeitskultur betrifft. Das neugierige Kind sollte in jedem von uns neu geweckt werden. Im weiteren Verlauf des Tages ging es um unterschiedlichste Fragen des Arbeitsalltags und wie sich das Schrems-II-Urteil auf die Arbeit von Executives auswirkt.

“Der erste CLOUD INSPIRATION DAY 2022 war als virtuelles Informations- und Diskussionsforum ausgelegt und wurde von den Teilnehmern sehr gut aufgenommen. Neben interessanten Fachvorträgen gab es auch Gelegenheit, Erfahrungen zu teilen, über zukünftige Herausforderungen zu diskutieren und individuelle Fragen zu klären. Die Teilnehmer sprachen von einer sehr professionellen Veranstaltung”, erläutert Michael Melzig, Cloud Program Manager bei Controlware.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

