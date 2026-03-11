Cohesity macht mit DSPM von Cyera die Cyber-Resilienz zukunftssicher

Cohesity DSPM, powered by Cyera, bietet umfassende Datentransparenz und Schutz vor den schnell wachsenden Risiken bei der KI-Einführung

SANTA CLARA, USA – 11. März 2026 – Cohesity, führender Anbieter im Bereich KI-gestützter Datensicherheit, und die End-to-End-Daten- und KI-Sicherheitsplattform Cyera bieten ab sofort Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), powered by Cyera. Die einheitliche Lösung schließt den Kreis von der Erkennung und Klassifizierung bis hin zum Datenschutz und zur Wiederherstellung. Sie hilft Unternehmen somit, KI-bezogene Datenrisiken zu reduzieren und ihre Cyber-Resilienz zu erhöhen.

Die Verbreitung von KI und Daten wird zunehmend zu einer unternehmensweiten Herausforderung: Sensible Daten verbreiten sich schneller über Cloud-, SaaS- und KI-Workloads, als Unternehmen sie kontrollieren können. KI-gestützte Agenten führen neue intransparente Nutzungsmöglichkeiten ein, die das Risiko von Datenlecks, Compliance-Verstößen und Betriebsstörungen erhöhen. Viele DSPM-Lösungen haben Schwierigkeiten, mit dem Umfang, der Komplexität und der Geschwindigkeit großer Unternehmensumgebungen Schritt zu halten. Zudem können sie nur schwer Datentransparenz in konkrete Governance-Maßnahmen, zeitnahe Korrekturen sowie die Bereitschaft zur Wiederherstellung umsetzen.

Cohesity DSPM, powered by Cyera, entdeckt, klassifiziert und überwacht kontinuierlich sensible Daten in großem Umfang mithilfe von agentenlosem Scannen und KI-gestützter Klassifizierung. Dies bietet schnelle und hochpräzise Einblicke in strukturierte und unstrukturierte Datenspeicher. Cohesity DSPM basiert auf einer KI-nativen Klassifizierung und Remediation und liefert hochpräzise Ergebnisse (bis zu 95 Prozent) mit schneller Time-to-Value. Die Lösung ermöglicht innerhalb von Minuten Einblicke in Petabytes an Daten. Durch die einheitliche Erkennung, Klassifizierung und Zustandsanalyse erhalten Sicherheitsteams einen zentralen Überblick über die Risiken bei sensiblen Daten und können Behebungsmaßnahmen priorisieren, um Gefahren zu reduzieren, bevor Vorfälle auftreten.

„Daten sind die Grundlage moderner Unternehmen. Im Zeitalter von Cloud und Agentic AI sind sie zugleich der Ort, an dem sich Cyber-Risiken bündeln und beschleunigen. Unsere fünf Schritte zur Cyber-Resilienz beginnen damit, Daten zu verstehen und zu sichern, bevor es überhaupt zu einem Angriff kommt“, sagt Sanjay Poonen, CEO- und Präsident von Cohesity. „Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Cyera und der Einführung von Cohesity DSPM, powered by Cyera, bringen wir erstklasiges KI-natives Datensicherheitsmanagement in unsere Cyber-Resilienz-Plattform ein. Gemeinsam helfen wir Unternehmen, sensible Daten kontinuierlich zu erkennen und zu klassifizieren, Risiken zu reduzieren und den Kreis von Transparenz über Schutz bis hin zur schnellen Wiederherstellung zu schließen – damit sie mit KI sicher und vertrauensvoll innovativ sein können.“

„Cyber-Resilienz im Zeitalter von Agentic AI beginnt damit, die eigenen Daten zu verstehen. Denn was man nicht sehen kann, kann man auch nicht schützen oder wiederherstellen“, erklärt Yotam Segev, Mitbegründer und CEO von Cyera. „Durch die Integration der speziell entwickelten KI-Sicherheitsplattform von Cyera in die erstklassige Cyber-Resilienz-Plattform von Cohesity, treiben wir unsere gemeinsame Vision voran, unseren gemeinsamen Kunden die Datensicherheit und den Schutz zu bieten, welche sie für ein KI-getriebenes Wachstum benötigen.“

„Viele Unternehmen in Deutschland stehen vor der Herausforderung, ihre sensiblen Daten über zunehmend komplexe Cloud-, SaaS- und KI-Umgebungen hinweg im Blick zu behalten“, erläutert Isabell Rauchenecker, Vertriebsleitung Cohesity Deutschland. „Mit Cohesity DSPM, powered by Cyera, erhalten Sicherheitsteams erstmals eine durchgängige Transparenz über strukturierte und unstrukturierte Datenbestände sowie klare Prioritäten für den Umgang mit Risiken. Das hilft Organisationen nicht nur dabei, ihre Compliance- und Governance-Anforderungen zu erfüllen, sondern auch Cloud-, SaaS- und KI-Initiativen schneller und sicherer voranzutreiben.“

Cohesity DSPM, powered by Cyera, hilft Unternehmen, Risiken bereits vor einem Angriff zu reduzieren und die Wiederherstellung nach einem Angriff zu beschleunigen. In Kombination mit Cohesity Data Cloud bietet die Lösung umfassende Datensicherheit und Cyber-Resilienz. Darüber hinaus senkt sie die Gesamtkosten durch eine schnellere Bereitstellung und Reduzierung redundanter, veralteter und trivialer Daten (ROT). Sie unterstützt auch die Compliance und ermöglicht eine schnellere Einführung von Cloud, SaaS und KI. Cohesity erweitert mit der Lösung sein Portfolio führender Datensicherheitslösungen, damit Kunden sicher innovativ sein können und gleichzeitig während des gesamten Angriffszyklus geschützt sind.

„Angesichts wachsender Datenmengen in Unternehmen und der zunehmenden Verbreitung von KI stellen Organisationen fest, dass die Cyber-Resilienz immer mehr davon abhängt, eine präzise und skalierbare Transparenz über ihre Datenbestände zu haben“, so Todd Thiemann, Principal Analyst bei Omdia. „Untersuchungen von Omdia zeigen, dass Unternehmen, die Opfer erfolgreicher Ransomware-Angriffe waren, eine bessere Datenklassifizierung und

-sicherung als zentrale Verbesserungsbereiche ansehen. Die Kombination aus führender Datenintelligenz sowie unternehmensweiter Datensicherung und -wiederherstellung, wie bei der Zusammenarbeit von Cohesity mit Cyera, adressiert diese Anforderungen, indem Transparenz, Sicherheit und Wiederherstellung auf gemeinsame operative Ergebnisse ausgerichtet werden.“

Hier erfahren Sie mehr über Cohesity DSPM, powered by Cyera.

Cohesity schützt, sichert und liefert Einblicke in die Daten der Welt. Als führender Anbieter von KI-gestützter Datensicherheit hilft Cohesity Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Wiederherstellung zu beschleunigen und IT-Kosten zu senken. Mit Zero-Trust-Sicherheit und fortschrittlicher KI/ML vertrauen Kunden in mehr als 140 Ländern auf die Cohesity Data Cloud, darunter 70 % der Global 500. Cohesity wird außerdem von Branchenführern wie NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco und HPE unterstützt.

Cohesity ist in mehreren Ländern als „Great Place to Work“ zertifiziert. Folgen Sie Cohesity auf LinkedIn, weiterführende Informationen gibt es auf www.cohesity.com

