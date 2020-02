comfort by sanibel: Thermische Solarsysteme im Komplettpaket

comfort by sanibel erweitert sein Sortiment um hochwertige Solarsysteme mit patentierter WLT® Wärmeleittechnologie, die auf den Kollektoren die Wärmeverteilung um bis zu 20 % steigert. Die Solaranlagen sind als Komplettpaket für alle gängigen Größenanforderungen erhältlich und können senk- und waagerecht angebracht werden. Bei Montage durch einen Fachhandwerker ist eine erweiterte Gewährleistung von 5 Jahren enthalten, auf Ersatzteile besteht eine 10-jährige Nachkaufgarantie. Alle Produkt-Informationen inklusive Überblick staatlicher Förderungsmöglichkeiten unter www.comfort-by-sanibel.de.

Die Solarsystem-Komponenten von comfort by sanibel vereinen hohe Effizienz und Robustheit für einen optimalen Solarertrag. Herzstück sind die comfort by sanibel Flachkollektoren mit leistungssteigernder WLT®-Technologie und der hochselektive Aluminium-Kupfer-Absorber. Der erzeugte homogene Wärmetausch gewährleistet hierbei eine optimierte Strömung für eine lange Lebensdauer der Komponenten. Am Markt bislang einzigartig ist die absolut ebene Oberfläche des Absorbers, die zu einem ansprechend harmonischen Dachdesign führt.

Dachwinkelabhängige Neigungslösungen

Für eine optimale Ausbeute sind die Platzierung und der Neigungswinkel der Kollektoren ausschlaggebend. Für die Aufdach-Montage stellt comfort by sanibel für jede Anforderung die passende Dach-Aufständerung bereit, damit die Solarelemente im geringen Dachabstand montierbar sind. Bei der Indach-Montage übernimmt das System zugleich die Dachfunktion. Die Anbringung schließt somit bündig zu den Dachziegeln für eine harmonisch abgerundete Gesamtoptik ab.

Solarpakete mit Brauchwasserunterstützung

Die comfort by sanibel Komplettpakete richten sich an der Größe des Haushalts bzw. Personenanzahl aus. Entsprechend reichen die Varianten vom 1er-Grundset bis hin zum Paket für kleinere Mehrparteienhäuser mit 7 bis 10 Personen. Enthalten sind jeweils Flachkollektor, Ausdehnungsgefäß, Solarflüssigkeitskanister, Übergabestation mit Umwälzpumpe und Entlüfter sowie ein Trinkwasserspeicher mit bis zu 500 l Volumen.

Solarpakete mit Heizungsunterstützung

Die comfort by sanibel Solar-Komponenten sind mit allen üblichen Brennwertheizungen, Wärmepumpen und anderen Heizungsanlagen kompatibel. Entsprechend der gewünschten Leistung werden die im Grund- und Erweiterungsset enthaltenen Flachkollektoren zusammengeschlossen. Ebenso enthalten sind Ausdehnungsgefäße, Solarflüssigkeit und die Übergabestation. Die Kombispeicher zur Heizungs- und Brauchwassererwärmung im Durchlaufprinzip besitzen je nach Paket ein Volumen zwischen 500 und 825 l. Optional bietet comfort by sanibel passende Regelungen für alle Solarpakete an, so z.B. für kleine Standard-Solar- und -Heizungsanlagen oder für Mehrspeicher Solar- und Heizungssysteme.

Zubehör

Weiter benötigte Systemkomponenten befinden sich im Zubehörsortiment. Für die fachgerechte Montage stehen u.a. Befestigungssets, Kollektorverbinder, Wellrohrsets, Kollektoranschluss- und Verschlussklappen, bauteilgeprüfte Solar-Membran-Sicherheitsventile und Solar-Schnellentlüfter, Solar-Kugelhahn für Sanitär-, Solar- und Heizungsanlagen mit selbstdichtendem Anschluss sowie Solar-Rohrsysteme in unterschiedlichen Varianten mit patentiertem Join-Split-Verbindungssystem bereit.

comfort by sanibel ist die Marke von 22 Sanitärfachhändlern mit über 400 Standorten. Deren Produkte für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit stehen. Installateure profitieren bei comfort by sanibel von 5 Jahren sanibel-Garantie und der 10-jährigen Nachkaufgarantie auf Ersatzteile. Das Sortiment bedient die gesamte Haustechnik aus den Bereichen Wasser, Wärme und Gas. Der Fokus liegt auf hochwertigen, wartungsarmen und effizienten Produkten, die sich einfach installieren und betreiben lassen. Die Komponenten werden von namhaften Markenlieferanten hergestellt und sind im Gesamtsystem aufeinander abgestimmt.

Kontakt

Studio BE GmbH & Co. KG für comfort by sanibel

Bernd Ewelt

Bövemannstraße 1

48268 Greven

+49-(0)2571-963-0

b.ewelt@studio-be.de

https://www.comfort-by-sanibel.de/

