CoronaVirus – Unterstützung durch externen Bürodienst!

Bleiben Sie erreichbar und handlungsfähig!

Holen Sie sich bundesweit Unterstützung durch unseren externen Büroservice. Es ist dabei nicht erforderlich, dass wir Ihre Räumlichkeiten betreten!

(Allgemeine Büroarbeiten, Erreichbarbeitsservice, Schreibservice, Telefonie, Erstellen von Rundschreiben, Terminvereinbarungen, integrierter Rechtsanwaltsservice u.a.)

Wir bieten Unterstützung durch einen externen Büroservice!

Wir gehen dynamischen und auf Ihre Wünsche und Probleme ein.

Allgemeine Büroarbeiten, Schreibservice, Telefonie u.a.

Zu unserer Dienstleistung gehören allgemeine Büroarbeiten (Erstellen von Rundschreiben u.a.), Schreibservice und das Entgegennehmen von Telefonaten mit Terminvereinbarungen. Fachkenntnisse sind selbstverständlich vorhanden, sowie ein selbständiges und auf Vertrauen beruhendes Arbeiten.

Dynamischer Kanzlei- und Büroservice mit integriertem Rechtsanwaltsservice

Wir sind ein dynamischer Kanzlei- und Büroservice zusätzlich buchbar mit einem integrierten Rechtsanwaltsservice. Wir unterstützen bundesweit Kanzleien, die aufgrund von Engpässen (z.B. Urlaubszeit bzw. Krankheit) kurzfristig oder auch längerfristig Hilfe suchen.

Integrierter Rechtsanwaltsservice

Zudem ist es aufgrund des integrierten Rechtsanwaltsservice möglich, in Auftrag gegebene Diktate hier sogleich von einem Rechtswalt unterschreiben und versenden zu lassen. Dies bietet sich z.B. bei fehlender Anwesenheit von Rechtsanwälten in der eigenen Kanzlei an. Nach Absprache sind auch Terminvertretungen oder die Bearbeitung von laufenden Verfahren möglich, damit der Urlaub z.B. nicht in eine Arbeitsüberlastung verwandelt.

Bundesweite und moderne Unterstützung durch VPN

Die aktuelle Technik (durch Virtual Private Network (VPN)) ermöglicht es uns, Sie dynamisch aus unseren eigenen Büroräumlichkeiten zu unterstützen, ohne vor Ort sein zu müssen, damit Ihnen hier keine weiteren Kosten entstehen. Nach Absprache können unsere Mitarbeiter auch persönlich bei Ihnen vor Ort arbeiten. So können nach Einrichtung der Technik, die hiesigen Mitarbeiter von unseren Räumlichkeiten aus auf Ihre Rechner zugreifen und vollwertig arbeiten.

Urlaubs- und Krankheitsvertretung u.a. bei Ihnen vor Ort

Für gewisse Zeitabschnitte die sich durch einen plötzlichen Ausfall (z.B. Krankheit) ergeben oder sich für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Urlaubszeit) absehen lassen, können Sie von uns Mitarbeiter (von z.B. Bürohilfen, Fachkräfte) buchen, die Sie für diese Zeiträume vor Ort unterstützen.

Diskretion sowie ein vertrauensvolles und enges Zusammenarbeiten sind für uns dabei die Grundvoraussetzungen.

Aufgrund der individuellen Wünsche unserer Kunden bitten wir Sie vorab mit uns telefonisch Kontakt aufzunehmen, um die Angelegenheit persönlich besprechen zu können.

Office Solution24

Walsroder Straße 93

30853 Langenhagen

Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Schädel:

Telefon: 0173 4213494

E-Mail: Mail(at)offoce-solution24.de

Externer individueller Büro- und Erreichbarkeitsservice

