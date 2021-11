Das nachhaltige Fashion-Label Rock On & Namaste schliesst seinen Shop am Black Friday

Das junge, nachhaltige Start-Up Rock on & Namaste schließt am diesjährigen Black Friday vorübergehend

seinen Online-Shop.

Warum? Weil die beiden Gründerinnen Laura Malina Seiler und Dominique Simon die Philosophie des Black

Fridays nicht unterstützen können und wollen.

“Wir wollen mit unserer spirituellen und nachhaltigen Mode etwas bewirken und glauben an ein Leben mit

viel Sinn und Achtsamkeit. Das Konstrukt Black Friday steht im absoluten Gegensatz zu unseren Werten.”,

erklärt CEO & Gründerin Dominique Simon.

Das E-Commerce Unternehmen lehnt die künstlich erschaffene Schnäppchen-Jagd und Rabatt-Konzepte ab,

denn sie diene nur dazu, das Konsumverhalten ihrer Community zu pushen und Kaufentscheidungen zu

initiieren. Rock on & Namaste will, dass seine Kunden sich nachhaltig Gedanken über die Gestaltung ihres

Konsums machen können.

Rock on & Namaste möchte ein Bewusstsein in das Kaufverhalten der Menschen bringen und sagt deshalb

bewusst “NEIN” zum Black Friday und “JA” zum nachhaltigen Konsum!

Rock on & Namaste produziert seine Kollektionen nachhaltig, mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Durch

dieses Konzept ist es auch gar nicht möglich, die Produkte deutlich unter dem jetzigen Verkaufspreis zu

verkaufen. Alle Produkte haben ihren Preis, der so angesetzt ist, dass alle Teilhaber in der Wertschöpfungskette angemessen und fair bezahlt werden können, wie die Farmen, welche Bio-Baumwolle

anbauen, das Produktionsunternehmen, das Transportunternehmen oder die Druckerei.

In der heutigen Welt und gerade im Fast Fashion Bereich, vergessen wir schnell den wahren Wert der

Produkte. Die Schleuderpreise der großen Konzerne sind oft zu verführerisch. Dadurch können sich kleine

und nachhaltige Marken nur schwer über Wasser halten.

DIE MESSAGE: Anstatt zu shoppen, die Zeit für sich selbst nutzen und das innere Rock on & Namaste

nachhaltig fördern.

Jeden Besucher der Website von Rock on & Namaste erwartet deshalb diesen Freitag anstatt des Shops, nun

ein Video mit einer Botschaft von Laura Malina Seiler und einer geführten Meditation.

Ab Sonntag wird Rock on & Namaste den Shop wieder öffnen, um in seine Partner zu investieren und so der

Welt etwas zurückzugeben. Die kommende Cyber Week wird das Unternehmen zur SHARE LOVE WEEK

umfunktionieren. Pro verkauften Teil seiner Kollektionen wird Rock on & Namaste die Spenden verdoppeln

und 2 EUR spenden. Die gilt für alle Bestellungen zwischen Sonntag und Sonntag.

Die beiden Gründerinnen hoffen, mit dieser Aktion mehr Awareness in Bezug auf das Konstrukt Black Friday

und die Wichtigkeit des nachhaltigen Konsums kreieren zu können.

DIE MESSAGE VON ROCK ON & NAMASTe KOMPAKT:

Wir schliessen unseren Shop am Black Friday für 2 Tage.

Wir können & wollen das Konstrukt Black Friday nicht unterstützen.

Anstatt zu shoppen, schenken wir unseren Kunden auf unserer Website Raum, um mit Toni zu meditieren und

Zeit in ihr inneres Rock on & Namaste zu investieren.

Wir werden LIEBE teilen, wenn wir am Sonntag zurück sind. #ShareLoveWeek

LINK WEBSITE VIDEO: https://vimeo.com/648148896

Rock On & Namaste wurde 2020 von Laura Malina Seiler und Dominique Simon in Berlin gegründet. Seiler und Simon sind seit vielen Jahren beste Freundinnen, Business Partnerinnen und Frauen, die die Welt verändern. Die Leidenschaft andere Menschen glücklich zu machen, verbindet sie.

Dominique Simon arbeitet seit über 10 Jahren als Produkt- und Projektmanagerin in der Mode & Lifestyle-Branche und hat viele Produktionsstellen von innen gesehen und beschlossen: Leute, das geht besser! Besser für die Menschen im Business, besser für die Kunden, besser für den Planeten und für alle Lebewesen. Ästhetik, Style und wirkliche Fairness für alle, die an dem Produkt mitarbeiten, sind für Rock On & Namaste dabei keine Gegensätze. Eher eine Lebenseinstellung, welche geteilt werden möchte.

Laura Malina Seiler ist Host des erfolgreichsten deutschen Podcasts für persönliche und spirituelle

Weiterentwicklung Happy, Holy & Confident. Menschen für ihre eigene Spiritualität zu begeistern und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jede Veränderung die man sich wünscht, immer bei einem selbst beginnt. Seiler ist Herausgeberin von Online Programmen, Autorin und Life Coach.

Die Kollektionen werden in Deutschland designt und in Europa produziert, sind bio, fair und vegan, fühlen sich fantastisch an und sehen wunderschön aus. Mit jeder Kollektion unterstützen Seiler und Simon ein ausgewähltes, nachhaltiges Projekt. Verbunden mit einzigartigen Geschichten, inspirieren und stärken die Kollektionen die TrägerInnen in ihrem Alltag.

“Wir bringen Liebe und Bewusstsein in das Kaufverhalten von so vielen Menschen wie möglich.” – Laura Malina Seiler.

Rock on & Namaste möchte die Umwelt so gut wie es möglich ist schützen und dazu beitragen zu zeigen, dass es auch anders geht. Zertifikate wie GOTS und Textiles Vertrauen sind sehr wichtig für die Marke. Die Brand möchte nie aufhören Dinge zu hinterfragen und Prozesse zu optimieren.

Wertschöpfungskette, Farb-Prozesse, wie viel Wasser wird genutzt, wer produziert wirklich das Shirt und wo kommt die Baumwolle dafür her? Wird auch wirklich jeder fair bezahlt? Die Modewelt ist sehr komplex. Rock On & Namaste arbeitet kontinuierlich daran und fordert auch alle anderen Player auf, die Modewelt zu einem besseren Ort zu machen.

