Ausgewiesene Experten für neue Mobilität

Merkle & Partner ist jetzt Teil des Kompetenzatlas für neue Mobilitätslösungen in Baden-Württemberg

Mit Aufnahme in den ” Kompetenzatlas: Experten für neue Mobilitätslösungen in Baden-Württemberg” wird die Expertise des Ingenieurbüros für Simulation und Entwicklung Merkle & Partner im Bereich Elektromobilität und Brennstoffzellen nochmals unterstrichen. Das Nachschlagewerk bietet nach eigenen Angaben Einblicke in die geballte Kompetenz zweier Cluster-Alternativen und unterstützt bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern.

Seit Jahren unterstützt Merkle & Partner Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie – KFZ und Nutzfahrzeuge – bei der Entwicklung und Optimierung von Produkten. Darunter auch Entwicklungen und Innovationen in der Elektromobilität und bei der Brennstoffzellentechnik; vom Thermomanagement bei Batterielösungen über die Kühlung, bis hin zur Platzierung und des grundlegenden Designs von Brennstoffzellen oder E-Motoren.

Als langjähriges Mitglied der Initiative Cluster Brennstoffzelle BW konnte Merkle & Partner seine Expertise zahlreich unter Beweis stellen.

“Die Entwicklung bei neuen Mobilitätslösungen – sei es in der Elektromobilität oder bei der Brennstoffzellen-Technologie – muss rasant vorangetrieben werden. Hierfür sind ingenieurstechnische Simulationsberechnungen oft das Zünglein an der Waage: um frühzeitig Entwicklungen bewerten, beeinflussen und optimieren zu können, um eine schnelle und sichere Marktreife zu erhalten und um Fragen zu beantworten, bevor komplexe und teure Prototypen oder gar Serien erstellt werden”, so Stefan Merkle, Geschäftsführer der Merkle & Partner GbR, und ergänzt: “Wir sind stolz auf die Aufnahme in den Kompetenzatlas und freuen uns auf alle Anforderungen, die auch über diesen Weg auf uns zukommen.”

Das Ingenieurbüro Merkle & Partner GbR in Heidenheim wurde 1989 von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet und zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtueller Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

