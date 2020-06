Deliberate bringt “blinkyDings” für Genesys Cloud-Anwendungen

30-tägige kostenlose App-Testversion zur Produkteinführung

Böblingen, 18. Juni 2020. Das Portfolio von Deliberate, einem der führenden Cloud Contact Center-Experten in Deutschland, wird um ein spezielles Add-on für Genesys Cloud-Anwendungen bereichert.

Gemeinsam mit Plenom, dem dänischen Top-Hersteller von intelligenten Produkten speziell für Großraumbüros, wurde das Hardware-Produkt “Kuando Busylight” optimal für Genesys Cloud angepasst. Das Add-on, das Deliberate unter dem Namen “blinkyDings” vertreibt, zeigt mittels visueller Indikatoren den aktuellen Status des Agenten an und informiert sowohl den Agenten selbst als auch das gesamte Kundenservice-Team über eingehende Interaktionen.

Verpasste Anrufe gehören damit der Vergangenheit an – Effizienz und arbeitserleichternde Transparenz sind die Zukunft. “blinkyDings” ist ab sofort verfügbar. Bei der Produkteinführung können Interessenten zudem von attraktiven Angeboten und einer 30-tägigen kostenlosen Testversion der App profitieren.

Lesen Sie mehr: https://deliberate.de/blinkydings/

Über Plenom ( www.plenom.com):

Plenom ist ein dänisches Design- und Ingenieurbüro, das sich auf die Erstellung von Notifications-Lösungen spezialisiert hat, unabhängig von der Büroumgebung oder dem Layout. Seit der Schaffung von kuando Busylight’s Präsenz-, Alarmierungs- und Benachrichtigungssystem im Jahr 2003 haben Contant Center auf der ganzen Welt Zeit und Geld gespart. Das einfache, aber effektive Farbcodierungssystem ermöglicht es den Agenten, Kollegen ihren Verfügbarkeitsstatus anzuzeigen oder sogar zu signalisieren, wenn die Hilfe eines Vorgesetzten erforderlich ist. Mit einem eingebauten Lautsprecher für Audio-Benachrichtigungen und anpassbaren Montageoptionen lässt sich kuando Busylight in jedes Callcenter oder Büroumfeld integrieren.

Der deutsche Contact-Center-Experte Deliberate feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 2010 als Beratungsunternehmen gegründet und hat sich zu einem der führenden Cloud-Contact-Center-Experten in Deutschland entwickelt. Deliberate führt Projekte in der gesamten Branche durch und bietet darüber hinaus eine breite Palette an professionellen und unterstützenden Dienstleistungen an.

