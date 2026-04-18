Demokratie, Zukunft und Tech-Milliardäre

Notizen zur Lage der Welt: Neues Buch erschienen

Die Großmächte USA, China und Russland wollen die Welt neu aufteilen. Imperialismus und Kolonialismus treten wieder in den Vordergrund.

US-Vizestabschef Stephen Miller bringt es mehr als klar zur Sprache: „Wir leben in der realen Welt, die von Stärke, von Gewalt und von Macht regiert wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit.“

Das klingt so wie zurück in die Steinzeit. Das Recht des Stärkeren ersetzt das Völkerrecht: Venezuela, Grönland und Kuba für die USA, Ukraine für Russland und Taiwan für China? Was macht Europa? Europa ist keine Großmacht. Kann Europa mehr tun, als nur zuzuschauen?

Trump hat es nach dem ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit geschafft, die regelbasierte Weltordnung weitgehend zu zerstören. USA, China und Russland lassen ihre Muskeln spielen. Sie wollen die Welt unter sich aufteilen. Die „Donroe-Doktrin“, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das chinesische Projekt „Neue Seidenstraße“ sind dazu die Mittel zum Zweck.

Ist Deutschland in dieser Situation hilflos? Ist Europa hilflos? Sind alle freiheitsliebenden Länder hilflos? Der kanadische Premierminister Mark Carney hat es klar formuliert: Alle freiheitsliebenden Länder müssen den Aggressionen der Großmächte entgegentreten. Sie müssen sich zu neuen strategischen Allianzen und zu neuen Handelsabkommen zusammenschließen, um ein Gegengewicht zwischen den Blöcken zu schaffen. Dies ist eine realistische Chance für Europa, Kanada, Japan, Australien und andere freiheitsliebende Länder, um der Dominanz der drei Großmächte USA, China und Russland zu begegnen.

Mark Carney: „Mittelmächte haben die Fähigkeit, eine neue Ordnung aufzubauen, die unsere Werte verkörpert – wie die Achtung der Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Solidarität, Souveränität und territoriale Unversehrtheit von Staaten.“

Zum neuen Buch

Von Dr. Thies Claussen sind bei Tredition folgende Bücher erschienen: „Notizen zur Lage der Welt. Demokratie, Zukunft und Tech-Milliardäre“ (2026), „In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße“ (2025), „Ludwig Erhard. Sein Leben für die Soziale Marktwirtschaft. Biografie und Ausblick“ (2024), „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ (2023), „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) .

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

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Buchautor

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