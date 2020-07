Dentsply Sirona fühlt mit 3D-Simulation von DUALIS Produktionsprozessen auf den Zahn

Marktführer in der Dentalbranche erhöht mit Simulationslösung Durchsatz in der Fertigung, erhält Materialkostentransparenz u.v.m.

Dresden, 1. Juli 2020 – Präzision in der Produktentwicklung und -herstellung ist oberste Prämisse in der Dentalbranche. Daher setzt Dentsply Sirona für Prozesssimulationen und -visualisierungen auf die von der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) angebotene 3D-Simulationsplattform Visual Components. Damit sorgt der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien unter anderem für die Validierung von Produktideen und die bessere Projektumsetzung. Zudem steigert Dentsply Sirona durch die Lösung den Durchsatz in der Fertigung und erzielt eine erhöhte Planungspräzision.

Dentsply Sirona gilt als weltweit größter Hersteller von Dentalprodukten und -technik. Das Produktangebot für Zahnärzte und Zahntechniker ermöglicht die Durchführung von Standard- und Spezialbehandlungen in der restaurativen Zahnmedizin, Implantologie, Endodontie und Kieferorthopädie. Zudem unterstützt das Unternehmen Universitäten und Dentalkliniken mit Simulationseinheiten, Beratung und Service.

Software für Simulation und Visualisierung von Prozessen erforderlich

Am Standort in Bensheim gibt es in der Produktion den Bereich Imaging. Dort sind Mitarbeiter unter anderem für die Planung der Produktionslogistik und Fertigungslayoutgestaltung zuständig. In diesem Bereich wurde eine Lösung gesucht, die zwei entscheidende Auswahlparameter in Kombination optimal bedienen sollte: Die Prozesssimulation und die Prozessvisualisierung. Nach eingehender Evaluierung entschied sich Dentsply Sirona für Visual Components, vertrieben von der DUALIS GmbH IT Solution.

DUALIS hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung von Produktion und Fabriken spezialisiert. Die von DUALIS angebotene Lösung Visual Components zur 3D-Simulation ermöglicht es, Fabrikprozesse realitätsgetreu abzubilden und vorausschauend zu planen. Die Plattform unterstützt die simulationsbasierte Planung von Anlagen und Maschinen sowie verketteten Fertigungsabläufen. DUALIS fungiert für Visual Components als spezialisierter Distributor und entwickelt Add-ons und Dienstleistungen rund um die Plattform.

3D-Simulationslösung – flexibel, erweiterbar und schnell erlernbar

Insbesondere die Flexibilität und Erweiterbarkeit der Software-Komponenten von Visual Components wurden seitens Dentsply Sirona als positiv beurteilt, da die Lösung mit den Anforderungen “mitwachsen” soll. “Visual Components bringt die Funktionalitäten Prozesssimulation und Visualisierung sehr gut zusammen. Speziell im Bereich Visualisierung bietet die Lösung für uns die beste am Markt verfügbare Schnittstelle zu CAD. Dazu kommt, dass wir Visual Components gegenüber den an-deren getesteten Programmen als einfach bedien- und erlernbar beurteilen”, erklärt Philipp Müller (M.Sc.), Logistics Planner Assembly bei Dentsply Sirona.

Zahlreiche Nutzeneffekte bereits nach kurzer Zeit

Die Nutzeneffekte von Visual Components zeigten sich bereits nach kurzer Zeit. Neben den flexiblen und erweiterbaren Software-Komponenten sorgten auch die Importoption von eigenen CAD-Daten, die Erstellung von Animationsdateien, die VR-Darstellungsmöglichkeit sowie die vielfältige Standardbibliothek im Betrieb für schnelle Entlastung in den täglichen Arbeitsprozessen. Dentsply Sirona konnte mit der Lösung Planung und Layoutgestaltung sofort verbessern. Sowohl Aktionsradius als auch Güte von Planungen und Layoutgestaltungen konnten in den eingesetzten Bereichen deutlich erhöht und präzisiert werden. Visual Components bewährte sich darüber hinaus als Test- und Validierungsumgebung.

Performance-Gewinn und bessere Potenzialanalyse

Durch Visual Components ergaben sich für Dentsply Sirona Vorteile in drei Bereichen: bei der Validierung von Ideen und Projekten, bei der Regelplanung sowie bei der Simulation selbst. Dentsply Sirona konnte seine Prozesssimulation und -visualisierung an die Marktanforderungen anpassen und plant jetzt die Ausweitung des Einsatzes von Visual Components. “Unter anderem wird eine weitere Professional-Lizenz angestrebt. Auch Erweiterungen sind geplant. So ist neben der Integration von statischen Berechnungen in die Komponente “Regalkonfigurator” auch die Einführung von Process Mining angedacht. Besonderes Augenmerk liegt auf Verknüpfungsoptionen von Process Mining und Visual Components. Ein Ziel ist es, künftig ein 3D-Live-Tracking für Fertigungsaufträge zu ermöglichen”, erklärt Philipp Müller.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

