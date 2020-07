Frische Luft – drinnen wichtiger als draußen

Innenraumluft häufig stark mit Schadstoffen belastet – kontrollierte Wohnraumlüftung verbessert die Luftqualität

Köln/Bietigheim-Bissingen/Berlin im Juni 2020. Die Luft, die wir täglich Zuhause oder im Büro einatmen, ist schmutziger als gedacht: Nach Angaben der Europäischen Lungen Stiftung, ist Innenraumluft bis zu fünfmal stärker mit Schadstoffen belastet als die Außenluft. Der Grund: Radon, Chemikalien, (Fein)staub und Allergene sind im Gebäude “gefangen” und können bei schlechter Belüftung nicht nach draußen entweichen. Es gibt jedoch eine intelligente Haustechnik – die automatische Wohnungslüftung – die den Schadstoffgehalt in der Raumluft deutlich reduziert und kontinuierlich für eine gesunde Frischluftzufuhr sorgt.

Wir achten heute sehr auf eine nährstoffreiche Ernährung und sportliche Betätigung, um gesund zu bleiben. Gesundheit ist zum Synonym für ein selbstreflektiertes, positives und verantwortungsvolles Leben geworden. Doch paradoxerweise machen wir uns über die Qualität unserer Innenraumluft nur selten Gedanken – obwohl wir doch den Großteil des Tages in geschlossenen Räumen verbringen. So befinden sich in unserer Innenraumluft nicht nur Sauerstoff und Stickstoff, sondern auch Schadstoffe, die ernsthaft krank machen können. Die Europäische Lungen Stiftung spricht in diesem Zusammenhang von Innenluftverschmutzung (Indoor Air Pollution). Bislang wurden über 900 verschiedene Schadstoffe in Wohnungen, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln definiert. Manche davon in 2 bis 5-fach höheren Konzentrationen als in der Außenluft. Staub, Feinstaub und Allergene können über Fenster und Türen in den Innenraum gelangen. Weitere Schadstoffe entstehen im Haus selbst, wie CO2, Schimmelsporen oder VOC, d. h., gasförmige Verbindungen aus Baustoffen, Möbeln, Reinigungsmitteln und Duftstoffen. Besonders bei der heute vorgeschriebenen, dichten Bauweise reicht jedoch die Fensterlüftung nicht aus, um die verbrauchte Luft inkl. Schadstoffe durch Frischluft auszutauschen. Viele Schadstoffe werden oft zu spät erkannt und machen sich erst dann bemerkbar, wenn diese Schlafstörungen, Allergien oder Herz- und Lungenerkrankungen auslösen. Laut Europäischer Lungen Stiftung sind immer mehr Erkrankungen auf ein ungesundes Raumklima zurückzuführen.

Besonders zuverlässig gelingt der gesunde Luftaustausch mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Diese führt die belastete Raumluft zuverlässig nach draußen ab und leitet Frischluft ins Haus – auch bei Abwesenheit der Bewohner oder geschlossenem Fenster. Die frische Luft wird durch einen Filter im Lüftungsgerät geführt und dadurch gereinigt. Es gibt bereits spezielle Feinstaub- und Pollenfilter für Lüftungsanlagen, die Partikel bis zu einer Größe von PM2.5 abfangen können. Zur Reinigung kann die Filtereinheit ganz einfach herausgenommen und mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Und moderne Lüftungsgeräte werden immer intelligenter: Der neuste Trend sind integrierte Sensoren, die Schadstoffe in der Raumluft, wie VOC und CO2 erkennen und exakt den benötigten Luftaustausch steuern. So profitieren die Bewohner jederzeit von einem gesunden Innenraumklima. Frei von Viren und Schadstoffen jeglicher Art. Mehr Informationen unter www.wohnungs-lueftung.de

In den Verbänden BDH, FGK und IGDWL haben sich führende Hersteller der Klima- und Lüftungswirtschaft zusammengeschlossen.

Als Vertreter dieser Branchen setzen sich die Verbände vor allem für die Verbesserung der Raumluftqualität und die Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien in der Klimatechnik ein. Auch die Stärkung des Bewusstseins für die Rolle der Luft als Gesundheitsfaktor ist ein Ziel, das die Mitglieder in den Verbänden vereint.

Mehr Informationen unter www.wohnungs-lueftung.de

Bildquelle: © Olivier Tabary / Adobe Stock / BDH e.V.