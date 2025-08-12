Der KI-Sprung: sichere, maßgeschneiderte KI-Lösung

Ohne interne Experten: PREDICTA|ME aus Mainz macht KI-Automatisierung für mittelständische Unternehmen zugänglich

Die PREDICTA|ME GmbH, ein führender Anbieter für maßgeschneiderte KI-Lösungen, kündigt eine innovative Dienstleistung an, die speziell auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Das neue Angebot zielt darauf ab, die Automatisierung mit firmeneigener Künstlicher Intelligenz (KI) zugänglich zu machen und Unternehmen zu unterstützen, die weder über die nötige Zeit noch über interne KI-Experten verfügen.

Viele mittelständische Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Effizienz zu steigern und gleichzeitig die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen. Generische KI-Lösungen bieten oft nur unzureichende Ergebnisse, da sie nicht auf die spezifischen Geschäftsprozesse und Daten eines Unternehmens abgestimmt sind. PREDICTA|ME setzt hier an und ermöglicht die Entwicklung und Implementierung einer firmeneigenen KI, die präzise, sicher und voll integriert agiert, als telefonische Assistenz oder in einer Chatversion.

„Wir haben erkannt, dass der Mittelstand ein enormes Potenzial in der KI-Automatisierung hat, aber oft durch fehlende Ressourcen gebremst wird“, so Dr. Daniel Nummer – Gesellschafter. „Unser Ziel ist es, diese Hürde zu beseitigen. Wir übernehmen den gesamten Prozess – von der ersten Analyse über das Training der KI bis zur Live-Schaltung – und garantieren dabei höchste Standards bei Datensicherheit und DSGVO-Konformität. Denn Firmeninterna bedürfen maximaler Sicherheit!“

Der PREDICTA|ME-Prozess: Von der Idee zur Realität

Der Service von PREDICTA|ME basiert auf einem klaren und transparenten Vorgehensmodell:

Analyse und Potenzialerkennung: Die Experten von PREDICTA|ME arbeiten eng mit den Unternehmen zusammen, um Bereiche mit hohem Automatisierungspotenzial zu identifizieren, sei es im Kundenservice, Vertrieb oder in der Personalverwaltung.

Maßgeschneidertes KI-Training: Die KI erhält ihr „Gehirn“ – wird ausschließlich mit den unternehmenseigenen Daten trainiert. Dies gewährleistet eine hohe Präzision und eine nahtlose Anpassung an die Unternehmenssprache und -prozesse.

Demonstration und Feinabstimmung: Nach dem Training wird das System in einer Live-Demo präsentiert. Ob als telefonischer Assistent oder in einer Chat-Funktion – das Unternehmen kann die KI direkt testen und Feedback für die finale Optimierung geben.

Nachweisliche Ergebnisse: KI als Wachstumsmotor

Der Einsatz von KI in Unternehmen hat nachweislich positive Effekte:

Produktivität: Laut PwC-Studien können Unternehmen ihre Produktivität durch KI um bis zu 30% steigern.

Kostenreduktion: Durch die Automatisierung des Kundenservices lassen sich Betriebskosten um bis zu 40% senken.

Kundenzufriedenheit: Eine Studie von Salesforce zeigt, dass 70% der Kunden sofortige Antworten erwarten, was durch eine KI-Lösung realisiert werden kann.

PREDICTA|ME ermöglicht es mittelständischen Unternehmen, diese Vorteile ohne den Aufbau eigener Experten-Teams zu nutzen. Das Unternehmen kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, während PREDICTA|ME die Digitalisierung vorantreibt.

Für weitere Informationen oder ein unverbindliches Beratungsgespräch kontaktieren Sie uns bitte unter info@predictame.com, www.predictame.de oder +49 6136 79 888 35.

PREDICTA|ME ist ein spezialisierter Anbieter für maßgeschneiderte KI-Lösungen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand. Durch die Kombination von technologischer Expertise und einem menschenzentrierten Ansatz hilft PREDICTA|ME Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu verbessern.

Kontakt

PREDICTA|ME GmbH

Dr. Yasmin Issa-Nummer

Am Hahnenbusch 14 b

55268 Nieder-Olm

+49 6136 – 79 888 35



http://www.predictame.de

