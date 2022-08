Deutsches Start-up eröffnet weltweit ersten kassenlosen Biomarkt in Hamburg und tritt gegen internationale Konkurrenz an

Autonomo erleichtert Kunden und Einzelhändlern das Shopping

Hamburg, 17. August 2022 – Autonomo, ein 2021 gegründetes Hamburger Einzelhandelstechnologie-Start-up, eröffnet am 18. August den ersten kassenlosen Supermarkt in Hamburg – und damit den ersten autonomen Laden, der von einem deutschen Start-up entwickelt wurde. Um den neuen HOODY-Markt in Hamburg Eppendorf zu betreten, scannen Kunden am Eingang eine App; danach übernehmen fortschrittlichste Technologien den größten Teil der Arbeit. Statt Kassen und Kassierern erwarten die Kunden Community Manager, fast durchgehende Öffnungszeiten und ein hochwertiges Bio-Sortiment für ein schnelles, kontaktloses und komfortables Einkaufserlebnis.

Die rapide Entwicklung und Verbreitung autonomer Einzelhandelstechnologien wird derzeit von zwei Seiten vorangetrieben: Einerseits steht der lokale Handel durch den angespannten Arbeitsmarkt unter enormem Druck. Andererseits verlangen Kunden nach mehr Komfort sowie nachhaltigen Produkten und Geschäftsmodellen. Auch die Bereitschaft zur Nutzung neuer Technologien hat sich während der Pandemie erhöht.

Der HOODY-Biomarkt in Hamburg Eppendorf wird diesen gestiegenen Ansprüchen gerecht

Im ersten HOODY-Markt – der Name leitet sich von NeighbourHOOD, also Nachbarschaft ab – in Hamburg Eppendorf, können Einkäufer komfortabler, kontaktlos und nahezu rund um die Uhr einkaufen:

Um den Laden zu betreten, laden sie eine App herunter, die sie am Eingang scannen. Danach stecken sie ihr Mobiltelefon weg und kaufen einfach genauso ein, wie sie es schon immer getan haben. Bei Fragen zum Sortiment oder der Technologie steht ihnen das Personal vor Ort zur Seite. Sobald ein Kunde alles zusammen hat, wird der Laden einfach verlassen – ganz ohne Warteschlangen und Verzögerungen.

Möglich ist das durch den Einsatz von Kameras und Computer Vision: Die Technologie ordnet Produkte anonym Personen zu, wenn etwas eingepackt oder zurückgelegt wird. Auch eine Quittung wird nach Verlassen des Geschäfts automatisiert verschickt.

Dabei ist die Technologie DSGVO-konform und schützt stets die Privatsphäre der Kunden.

Anstelle von Kassen und Kassierern erwartet die Kundschaft also ein schnelles, kontaktloses und komfortables Einkaufserlebnis, und das fast 24/7. Dabei führt der hyperlokale HOODY-Markt ein vollständig biologisches Sortiment, das ebenso wie die Preisgestaltung datengetrieben, aber unter liebevoller Aufsicht der Community Manager, auf die Nachbarschaft zugeschnitten ist.

Win-Win-Win-Situation für Einkäufer, Einzelhändler und Mitarbeiter

Der Ansatz von Autonomo unterscheidet sich drastisch von dem der internationalen Konkurrenz. Die Vision der Gründer ist es, den Einzelhandel für Kunden und Retailer zu vereinfachen, das Einkaufserlebnis menschlicher zu gestalten und einigen großen gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzuwirken: durch die Wiederbelebung vom Handel in lokalen Nachbarschaften, das Schaffen von Versorgungskonzepten für ländliche Gegenden, die Stärkung regionaler Lieferanten, sowie die Schaffung neuer attraktiver Einkaufserlebnisse und Arbeitsplätze.

Einzelhändlern hilft das hochprofitable Geschäftsmodell dabei, Probleme bei der Suche nach Mitarbeitern für den Beruf des Kassierers zu lösen. Bei HOODY werden Mitarbeiter zu Community Managern mit sinnerfüllten Jobs, die der Kundschaft beratend zur Seite stehen. Die hohe Kosteneffizienz der Märkte ist dabei quasi ein notwendiger Nebeneffekt – nicht jedoch der eigentliche Antrieb der Gründer.

In den kommenden Monaten will Autonomo weitere Märkte in ganz Deutschland eröffnen, bevor im Jahr 2023 die internationale Expansion beginnt. Bereits heute haben mehrere Handelspartner Vereinbarungen mit Autonomo unterzeichnet, um die Technologie zu integrieren.

Das Autonomo Gründerteam wird vom Geschäftsführer und Harvard-Alumni James Sutherland, Patrick Mueller-Sarmiento, dem ehemaligen langjährigen CEO von Metro/real, Pradeep Vallat, einem erfahrenen Tech-Unternehmer, Ralf Frenzel, einem Unternehmer und Fachmann für Einzelhandels-Lebensmittelkonzepte sowie weiteren Experten aus den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittel und autonome Technologien geleitet.

“Unser Bestreben war es, das einfachste und überzeugendste Einkaufserlebnis zu schaffen. Und ich denke, genau das haben wir auch verwirklicht: Wir haben einen Markt geschaffen, der neu und innovativ ist, aber gleichzeitig auf eine besondere Art und Weise vertraut wirkt”, sagt Patrick Mueller-Sarmiento, Gründer und Chairman von Autonomo.

“Unsere firmeneigene Technologie hält sich im Hintergrund und rückt die lokal bezogenen, nachhaltigen Lebensmittel und Getränke sowie das Einkaufserlebnis selbst in den Mittelpunkt”, ergänzt James Sutherland, Gründer und Geschäftsführer von Autonomo. “Wir konnten ein phänomenales Team versammeln, das eine gemeinsame Leidenschaft und Werte teilt und lebt. Zusammen nutzen wir alles, was Menschen und Maschinen heute leisten können, um lokales Einkaufen so einfach, bequem und angenehm wie möglich zu gestalten. Und wir sind sehr stolz darauf, diesen Traum nun erstmals in einem Hamburger Stadtteil Wirklichkeit werden zu lassen.”

Die Autonomo GmbH ist ein preisgekröntes Hamburger Retail Technology Start-up, das Computer Vision nutzt, um autonome Geschäfte zu bauen. Die Vision der Gründer ist es, das weltweit einfachste und überzeugendste Einkaufserlebnis zu kreieren: Kunden erleben Shopping ohne Warteschlangen und Händlern eröffnet sich der Zugang zu einem hochprofitablen Einzelhandelskonzept, das sinnerfüllte Arbeitsplätze am POS schafft. Um all dies zu ermöglichen, setzt Autonomo auf fortschrittlichste Computer Vision und ein Expertenteam, das passioniert daran arbeitet, den Einzelhandel wieder attraktiv zu machen – für alle. Im August 2022 eröffnet Autonomo in Hamburg Eppendorf den ersten hyperlokalen HOODY-Markt, der regionale, auf die Nachbarschaft zugeschnittene Bio-Produkte führt und liebevoll von einem Community Manager geleitet wird.

Derzeit beschäftigt das 2021 gegründete Unternehmen 30 Mitarbeiter und hat die Pre-Seed-Finanzierungsrunde mit 2,2 Mio. Euro abgeschlossen. Im Juni 2022 gewann Autonomo den Harvard Alumni Entrepreneurs Accelerator Preis und vertritt die weltbekannte Universität beim Startup World Cup im Silicon Valley.

