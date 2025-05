Deutschlands Firmen verlieren die Zuversicht

Zweifel an einer sicheren Zukunft machen sich in der deutschen Wirtschaft breit. Immer mehr Unternehmen wissen nicht, wohin die Reise geht. Eine aktuelle Studie des ifo Instituts zeigt, wie groß die Verunsicherung tatsächlich ist und wie sehr globale Konflikte und politische Unsicherheiten die Planbarkeit untergraben: Wer nicht weiß, was morgen kommt, investiert heute nicht. Die Folgen für Wachstum und Beschäftigung sind fatal.

Laut einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. – nimmt die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland spürbar zu. Demnach fällt es immer mehr Unternehmen schwer, ihre künftige Geschäftsentwicklung einzuschätzen. Im April stuften 28,3 Prozent der Unternehmen ihre Prognose als „schwierig“ ein – der höchste Wert seit Ende 2022. Besonders betroffen sind Industrieunternehmen, vor allem aus der Elektro- und Automobilbranche. Aber auch Handel und Dienstleister berichten von wachsender Unsicherheit. Hauptursache ist der sich zuspitzende Zollstreit mit den USA, während politische Initiativen bislang kaum Vertrauen schaffen konnten. Die Folge: Investitionen und Neueinstellungen werden zurückgestellt – denn ohne Planbarkeit geraten auch stabile Geschäftsmodelle ins Wanken.

Die Physikerin und Neurowissenschaftlerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe kennt die Sorgen, die mit schwieriger Planbarkeit und Unsicherheit verbunden sind. Um den Umgang mit herausfordernden Zeiten, Veränderungen und der damit einhergehenden Unsicherheit leichter erklärbar und verständlich zu machen, zieht die passionierte Extremtaucherin in ihren Keynotes Parallelen zum Tauchen. Bei ihren zahlreichen Tauchgängen in tropischen Meeren beobachtet sie seit Jahren, wie sich diese verändern. „Um Lösungen für die Zukunft zu finden, sollten wir die Meere nicht nur als das sehen, was sie sind, sondern auch als das, was sie symbolisieren: Meere der Möglichkeiten“, lautet eine ihrer Erkenntnisse. In ihrem Vortrag „Zukunft braucht Zuversicht“ geht es um die Stärkung von Zuversicht und um die Gestaltung der Zukunft. Dazu braucht es Mut. Die heutige Zeit, die von permanentem und disruptivem Wandel geprägt ist, birgt zwar Unsicherheiten, eröffnet aber auch große Chancen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Wissenschaftlerin und Tausenden von Tauchgängen nutzt die Keynote-Speakerin das metaphorische “ Meer der Möglichkeiten„, um zu veranschaulichen, wie man lähmende Ängste und zögerliche Haltungen überwinden und zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.

„Wie beim Tauchen liegt auch im Geschäftsleben das Geheimnis darin, die richtige Strömung zu erkennen. Diese gilt es dann zu nutzen, um mit minimalem Aufwand und maximaler Motivation große Ergebnisse zu erzielen“, so die renommierte Referentin. Die zunehmende Komplexität und die Geschwindigkeit des Wandels fordern das menschliche Gehirn heraus. Herbstrith-Lappe betont, wie wichtig es ist, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu berücksichtigen, um sie in unsicheren Zeiten für Entscheidungen effektiv nutzen zu können. Ihr Ansatz zeigt, wie man mit Zuversicht und Leichtigkeit Veränderungen nicht nur akzeptieren, sondern aktiv für ein erfüllteres Leben nutzen kann. „Das gilt nicht nur für das Privatleben, sondern erst recht für die Wirtschaft. Je verbissener und energischer nach Lösungen gesucht wird, desto schwieriger wird es“ sagt Mag.a Monika Herbstrith-Lappe.

Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Mathematikerin und Physikerin, Motivationspsychologin und Neurowissenschaftlerin sowie KI- und Zukunftsmanagerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association, als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

Bildquelle: iStock / bbevren