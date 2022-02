“Die Incas” in Vietnam: Die Illusion der Unbesiegbarkeit ist im ausländischen Buchmarkt weiter auf Erfolgskurs

Nach den Ausgaben in den USA, UK, Brasilien und Portugal erobert der GABAL-Spitzentitel “Die Illusion der Unbesiegbarkeit – Warum Manager nicht klüger sind als die Incas vor 500 Jahren” von Andreas Krebs und Paul Williams jetzt auch den vietnamesischen Buchmarkt.

Die Kernbotschaften des Buches rund um wertebasierte Führung, authentisches Selbstmanagement, robustes Risikomanagement, gute Corporate Governance oder die Fallen eines egozentrierten Managements erfahren im Umfeld der Covid-19-Krise neue Aktualität. “Gibt es einen Aufstieg ohne Fall?”: Das war die zentrale Fragestellung der Autoren. Und wenn nein – was bewirkt letztendlich den Untergang führender Kulturen, Marken und Organisationen nach oft jahrzehntelanger Erfolgshistorie? Wie manage ich zukünftige Gefahren, von denen ich nicht mal weiß, welche es sind? Wie bereite ich mich auf Krisen mit mehreren Unbekannten vor? Kann es sein, dass mit einem grandiosen Aufstieg unweigerlich jene Hybris geboren wird, die den späteren Absturz vorprogrammiert?

Selbstüberschätzung, Fahrlässigkeit und überhöhte Egos in den Managementetagen sind fast immer die ausschlaggebenden Faktoren für den drohenden Untergang. Wenig präventives Handeln, mangelnde Vorbereitung auf Worst-Case-Szenarien, fehlende Strategien für den “Fall der Fälle” – High Performer verlieren oftmals den Blick auf Konkurrenz und Wettbewerbssituation, unterschätzen sich ändernde Gesetzeslagen, sind für mögliche Naturkatastrophen, Hackerangriffe oder Sabotageakte nicht gewappnet. Die prominenten Vorwortgeber, der renommierte BBC-World-Journalist Nik Gowing sowie Prof. Peter May, führender Consultant für Familienunternehmen, haben mit der vietnamesischen Neuerscheinung ihre eindrucksvollen Vorworte neu formuliert und geben ihre ersten Erfahrungen mit der Coronakrise an die Leser weiter.

Kerstin Schlosser, verantwortlich für Foreign Rights und Lizenzen im GABAL Verlag, freut sich über die weitere Platzierung im Ausland: “Die Autoren haben berufliche Erfahrung auf allen fünf Kontinenten; das Buch wurde so bewusst mit interkulturellem Ansatz geschrieben. Auch die Fallbeispiele und die hochkarätigen Interviewpartner kommen aus dem internationalen Umfeld. Besonders gut kommt bei den Lesern die Ansprache auf Augenhöhe an, der Leser fühlt sich mitgenommen und kann vieles aus seinem eigenen Umfeld wiedererkennen und spiegeln!”

Weitere Infos zur vietnamesischen Ausgabe unter: https://tanvietbooks.com.vn/products/ao-tuong-cua-su-bat-kha-chien-bai

Vom Wissen ins Umsetzen: GABAL ist seit mehr als drei Jahrzehnten der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Angetrieben von Trendgespür und Innovationsfreude liefert das Familienunternehmen medienübergreifend exzellenten Content sowie erprobte Lösungen für die Herausforderungen in Beruf und Privatleben. Mehr als 500 Praktiker und Koryphäen auf ihrem Gebiet geben fundiertes Know-how und Praxiserfahrungen weiter, so dass die Verlagskunden und Fans ihre Lern- und Lebensziele erreichen. GABAL ist Enabler und Inspirator, Life- und Businesscoach, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale wirklich heben möchten. https://www.gabal-verlag.de/

