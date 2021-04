Der digitale Wandel führt heutzutage dazu, dass Online-Strategien bei Marketing-Kampagnen immer mehr in den Fokus rücken. Aber werden dadurch Printmedien und damit auch Printwerbung ineffektiv oder sogar überflüssig? Keineswegs, denn Printmedien haben auch heute noch unbestrittene Vorteile, die digitale Medien aufgrund ihrer Technologie und Konzeptionierung nicht bieten können.

Vorteile von Printwerbung gegenüber Online-Werbung

Im kommerziellen Umfeld sind zwar nahezu alle dort tätigen Personen direkt oder mittelbar über digitalisierte Informationskanäle erreichbar und digitalisierte Werbung gelangt in der Regel dorthin wo sie rezipiert werden soll. Anders sieht es in Privathaushalten aus. Dort gibt es eine nicht zu unterschätzende Anzahl Personen, die weder über PC, Tablet oder Smartphone verfügen und deshalb über digitalisierte Medien nicht ansprechbar sind. Diese Leute erreicht man über Fernseh-, Radio- oder Printwerbung, wobei letztere die eindeutig kostengünstigere Variante ist. Sie kann darüber hinaus auch effektiv auf die avisierte Zielgruppe kanalisiert werden. Den hohen Stellenwert den Printwerbung, und dabei vor allen Dingen Flyer und Broschüren, auch heute noch haben zeigt deutlich die hohe Nachfrage nach diesen, von Agenturen erstellten, Werbeträgern. Am Portfolio der Verlagsservice MBH UG ist das deutlich erkennbar.

Die Vorteile der Flyer

Früher waren einfache, zweidimensionale Handzettel als Werbemedium sehr populär und sind immer noch in zeitgemäßem Layout beliebt. In heutiger Zeit heißen sie allerdings Flyer und präsentieren sich als Faltblätter. Sie sind die top-aktuellen Klassiker unter den Werbeträgern, haben Kompaktformat, sind bebildert und liefern knappe, prägnante Werbebotschaften. Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind sie die echten Allrounder unter den Printmedien, primär als Werbeträger, aber auch als allgemeines Informationsmittel. Sie erfreuen sich auch im Online-Zeitalter hoher Beliebtheit und ihre Erstellung bildet einen Leistungsschwerpunkt der Verlagsservice MBH UG. Das kompakte Format macht sie flexibel um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten oder einfach nur zu informieren. Sie erregen Aufmerksamkeit, ihre Erstellung ist Kostengünstig, sie sind handlich, praktisch und leicht zu überblicken und ihre Verteilung funktioniert überall, sowohl in Briefkasten als auch in Fußgängerzonen. Die Spezialisten der Verlagsservice MBH UG beraten über die effektivste Kampagne-Strategie.

Die Vorteile von Broschüren

Die Vorteile der Broschüren sind ähnlich denen der Flyer, aber mit anderen Schwerpunkten. Flyer sind kompakt und prägnant, Broschüren meisten sehr viel ausführlicher mit umfangreicheren Text zu einem Thema. Als Werbeträger haben sie meistens ein redaktionelles Thema und vermitteln oftmals Werbung, anders als bei Flyern, für mehrere Anbieter. Im Inhalt befinden sich dann viele Anzeigen unterschiedlicher Firmen, mit denen die Erstellung der Broschüre finanziert wird. Die Verlagsservice MBH UG ist mit ihrem Leistungsspektrum auch im Marktsegment der Werbung mit Broschüren aktiv.

Print und Online schließen sich nicht aus

Print und digitale Werbemittel schließen sich nicht zwangsläufig aus, sonder können sich auch gegenseitig ergänzen. In solchen Fällen ist eine Werbeagentur empfehlenswert, die beides aus einer Hand liefert. Die Verlagsservice MBH UG hat beide Werbemedien zu einer erfolgreichen Symbiose zusammen geführt.

Medienagentur

Firmenkontakt

Verlagsservice MBH UG

Michael Blume

Klosterstrasse 14

37269 Eschwege

0565180126440

info@vmbh.eu

https://www.vmbh.eu/die-relevanz-von-printwerbung-im-zeitalter-digitaler-medien

Pressekontakt

Verlagsservice MBH UG

Michael Blume

Klosterstrasse 14

37269 Eschwege

0565180126440

info@vmbh.eu

https://www.vmbh.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.